C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 10 Tony Kraft

Tony Kraft ist seit einigen Jahren Member der "Festung Chemnitz" - stets etwas paranoid, aber fest im Kern der Gruppe. Kraft kommt ursprünglich aus Penig und wohnt nun auf der Richard-Wagner-Str. 13 in 09119 Chemnitz. Er macht seine Ausbildung bei Richter & Heß VERPACKUNGEN (Werner-Seelenbinder-Str. 9, 09120 Chemnitz). Zur Arbeit kommt er mit seinem, beige-farbenen - super getarnt in der Rentner\*innen-Stadt Chemnitz - Ford Fiesta (Kennzeichen: HC-ER 44). Gerade um diesen Ausbildungsplatz macht er sich Sorgen und versucht deswegen seine politische Aktivität bei der Identitären Bewegung vertraulich zu halten - wir hoffen natürlich gemeinsam auf das Beste, Großer!

Tony Kraft zeigte sich zur Corona-Demo der Freien Sachsen am 09.04.2022 prominent am Front-Banner, gestellt durch die Chemnitzer IB. Wenige Monate vorher stand er interessiert am Stand der IB in Dresden am Rande der Kundgebung von Pegida zu deren 7. Geburtstag am 17.10.2021. Danach nahmen seine Aktivitäten rapide zu: sowohl 2023 als auch 2024 nahm er an der jährlichen Demo der IB in Wien teil, er tauchte am Rande einer Palästina-Demo am 15.10.2023 in Chemnitz auf, und nahm an vielzähligen Stammtischen und Wanderungen der IB Chemnitz teil. Ansonsten betreibt er auch fleißig Networking im bundesweiten Netzwerk der Identitäten Bewegung - so bspw. zum IB-"Sporttag" am 28.04.2024 in Stuttgart.

So ganz neu ist Tonys Interesse an rechten und rassistischen Groß- (und Klein-)Events nicht. So nahm er bereits am rassistischen Aufmarsch von AfD und ProChemnitz am 01.09.2018 in Chemnitz gemeinsam mit seinem Vater René Kraft teil.

Mehr Ausstellungsstücke zeigen wir euch bald. Pay attention, dear makers!

Falls ihr mehr Spannendes zu den Charakteren dieser Performance wisst, teilt es gerne mit uns unter der oben angegeben Mail!

Unser letztes Ausstellungsstück war Marvin Gröger