C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 11 Linda Kraft

Linda Kraft ist nicht nur die Schwester von Tony Kraft - sie ist ihrem Bruder auch in die Identitäre Bewegung gefolgt. Mittlerweile ist sie eines der aktivsten Mitglieder der Gruppe um das Zentrum Chemnitz. Seit 2024 nimmt sie regelmäßig an Veranstaltungen der Identitären Bewegung teil - an sogenannten Stammtischen aber auch Wanderungen der Ortsgruppe. Öffentlich sieht man sie selten. Zuletzt trat sie zur Eröffnung des "Stolzmonats" am 31.05.2025 vor dem Zentrum Chemnitz auf, allerdings stets mit Fischerhut und Sonnenbrille, wohl in der Hoffnung, nicht erkannt zu werden.

Linda Kraft wohnt auf der Mozartstraße 19 in 09322 Penig.

