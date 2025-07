C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 6 David Ratajczak

David Ratajczak tritt zusammen mit Vincenzo Richter als einer von zwei Sprechern öffentlich für das "Zentrum Chemnitz" auf. Er ist seit vielen Jahren in der rechten Szene aktiv und seit 2013 Mitglied der Identitären Bewegung. Vor seinem Umzug nach Sachsen lebte er in Lüneburg und war Leiter der Identitären Bewegung Niedersachsen. Seit seiner inoffiziellen Eröffnung 2023 ist er Teil der Gruppe um den Chemnitzer IB-Treffpunkt. Hier nahm er an zahlreichen "Stammtischen" und Wanderungen der Ortsgruppe teil. Auch bundesweit ist er weiterhin auf zahlreichen rechten Veranstaltungen unterwegs. So nahm er unter anderem am 17.02.2024 an der Winterakademie des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda teil.

Der IT-Entwickler David Ratajczak fährt einen schwarzen Seat Leon mit dem Kennzeichen DD-GX 2746. Wie das Kennzeichen vermuten lässt, scheint Ratajczak in Dresden zu wohnen. Vielleicht weiß ja jemand genaueres.

Mehr Ausstellungsstücke zeigen wir euch bald. Pay attention, dear makers!

Falls ihr mehr Spannendes zu den Charakteren dieser Performance wisst, teilt es gerne mit uns unter der oben angegeben Mail!

Unser letztes Ausstellungsstück war Vincent Schulz