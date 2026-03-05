[Mülheim a.d.R. + Essen] Antifaschistische Interventionen vor dem Landesparteitag der AFD NRW

Die Jahn Vermögensverwaltung GmbH ist Eigentümer des Eventzentrum.NRW in der Gräwenkolkstraße in Marl wo am Wochenende der Landesparteitag der AFD NRW stattfinden soll. Der Geschäftsführer der Jahn Vermögensverwaltung GmbH Wolf-Dieter Jahn ist der Meinung, dass in der politischen Landschaft in Deutschland auch Platz für die „exponierte“ Position des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke sein sollte. In einem Zeitungsinterview im Februar 2024 gibt er an, er stehe voll hinter der AFD-Veranstaltung in Marl. Zudem habe er auch geschäftlich Kontakte zu Führungskräften der Landes-AFD.

Geschäftsführer der Solutions 4 Security GmbH ist Tobias Laue, der für die AFD im Mülheimer Stadtrat sitzt. Die Solutions 4 Security GmbH bietet verschiedene Dienstleistungen im Sicherheitsbereich an. Kein Wunder also, dass die Firma ihr Personal zudem bei AFD Parteitagen zur Verfügung stellt.

Vor Jahren hat Tobias Laue Schlagzeilen wegen seiner Verbindungen zu der Rocker-Gang Bandidos Bochum gemacht. Ende 2024 stand Tobias Laue wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er soll unter anderem seine Ex-Partnerin gewürgt und getreten haben.

Am Wochendende nach Marl, AFD-Landesparteitag sabotieren!

Wir möchten vor allem allen aktiven Antifaschist*innen danken, die sich in letzter Zeit zu militanten Aktionen zusammengetan haben!

Bleibt sauber, bleibt dran & denkt immer dran: Eine aufgeräumte Wohnung ist wie ein aufgeräumter Geist!

Ein paar Inspirationen zum Mit- & Weitermachen aus den letzten Monaten:

