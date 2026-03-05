[Mülheim a.d.R. + Essen] Antifaschistische Interventionen vor dem Landesparteitag der AFD NRW
Pünktlich vor dem anstehenden Landesparteitag der AFD in Marl am 07.03.26 wurden zwei unmittelbar in Verbindung stehende Unternehmen in Essen und Mülheim von Antifaschist:innen besucht und farblich markiert.
Laut Augenzeug*innenberichten traf es in der Nacht vom 3. auf den 4. März die Jahn Vermögensverwaltung in der Adlerstr. 15 in Essen. Hier haben Antifas besseren Geschmack bewiesen und kurzerhand das Interieur farblich umgestaltet und mal ordentlich gelüftet. In der Nacht vom 4. auf den 5. wurde die Geschäftsadresse von Solutions 4 Security GmbH in der Hans-Sachs-Str. 8 in Mülheim an der Ruhr mit marl mehr, marl weniger fluffigen Farben verschönert. Was ist also noch alles möglich, wenn sich die private AFD-Sicherheitsfirma nicht einmal selbst schützen kann?
Die Jahn Vermögensverwaltung GmbH ist Eigentümer des Eventzentrum.NRW in der Gräwenkolkstraße in Marl wo am Wochenende der Landesparteitag der AFD NRW stattfinden soll. Der Geschäftsführer der Jahn Vermögensverwaltung GmbH Wolf-Dieter Jahn ist der Meinung, dass in der politischen Landschaft in Deutschland auch Platz für die „exponierte“ Position des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke sein sollte. In einem Zeitungsinterview im Februar 2024 gibt er an, er stehe voll hinter der AFD-Veranstaltung in Marl. Zudem habe er auch geschäftlich Kontakte zu Führungskräften der Landes-AFD.
Geschäftsführer der Solutions 4 Security GmbH ist Tobias Laue, der für die AFD im Mülheimer Stadtrat sitzt. Die Solutions 4 Security GmbH bietet verschiedene Dienstleistungen im Sicherheitsbereich an. Kein Wunder also, dass die Firma ihr Personal zudem bei AFD Parteitagen zur Verfügung stellt.
Vor Jahren hat Tobias Laue Schlagzeilen wegen seiner Verbindungen zu der Rocker-Gang Bandidos Bochum gemacht. Ende 2024 stand Tobias Laue wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er soll unter anderem seine Ex-Partnerin gewürgt und getreten haben.
Am Wochendende nach Marl, AFD-Landesparteitag sabotieren!
Wir möchten vor allem allen aktiven Antifaschist*innen danken, die sich in letzter Zeit zu militanten Aktionen zusammengetan haben!
Bleibt sauber, bleibt dran & denkt immer dran: Eine aufgeräumte Wohnung ist wie ein aufgeräumter Geist!
Ein paar Inspirationen zum Mit- & Weitermachen aus den letzten Monaten:
Fundis das Handwerk legen – Evangelikales Gemeindezentrum markiert - https://de.indymedia.org/node/713613
[RT] Besuch bei AfD Nachwuchspolitiker Maximilian Gerner - https://de.indymedia.org/node/712210
Während Höcke Veranstaltung: AfDlerin in Reutlingen geoutet - https://de.indymedia.org/node/712202
[RT] Nazi Firma in Orschel-Hagen markiert! - https://de.indymedia.org/node/712187
Allianz Filiale in Bochum attackiert #RiseUp4Rojava, Frauen Revolution verteidigen! Heraus zum 8. März! Free Maja! Free all Antifas! - https://de.indymedia.org/node/710902
FÜ/NBG AfD Treffpunkt belüftet - https://de.indymedia.org/node/709318
Häuser von AFD Politiker*innen angegriffen - https://de.indymedia.org/node/708253
München: Buttersäure & Bitumen gegen Danubia - https://de.indymedia.org/node/708206
Reiche ausMerzen. - https://de.indymedia.org/node/707460
Keine Baelle, wir schmeissen Steine! Villa der Burschenschaft Arminia Czernowitz in Linz bespielt - https://de.indymedia.org/node/706844
In Solidarität mit Maja! „Bauernstube“ in Wesseling besucht - #DankeAntifa - https://de.indymedia.org/node/705218
Rache für Maja und Hanna! Free all Antifas! Burn all prisons! - https://de.indymedia.org/node/704977
Solidarität mit Maja - Farbe auf Tübinger Gericht - https://de.indymedia.org/node/704429
Fassadenneugestaltung der Bullenwache Aachen Bushof - https://de.indymedia.org/node/631922
Nazi-Burschenschaft in Hannover angegriffen - https://de.indymedia.org/node/624512
#DankeAntifa! Holt Maja zurück! Freiheit für alle Antifas! – Angriff auf AfD-Büro in Gummersbach - https://de.indymedia.org/node/623722
Auto von Weichreite belüftet und tiefergelegt - https://de.indymedia.org/node/622206
[LE] Tattoo-Studio von Nazis angegriffen! Freiheit für Maja!- https://de.indymedia.org/node/621770
Ergänzungen
Enkel von Nazikriegsverbrechern spielen Antifaschos?
Du Antiarsch bezeichnest demokratische Volkspartei AfD als Nazis? Du bist ungebildeter aufgehetzter Idiot. Die rechtpopuläre demokratische Volkspartei AfD plant keine Aufrüstung mit "Sondervermögen", keinen Krieg gegen Russland, keinen Bau von Vernichtungslagern, keinen Bau von Gaskammern, keine Folter, keine Hinrichtungen, keine Parteiverbote und keine Zensur. Mit dem Mißbrauch der Worte "Nazi" und "Faschist" gegen unschuldige Mitmenschen begehst du Unrecht und Du beleidigst damit alle Opfer von nazistischen Kriegsverbrechern. Diese Opfer würden heute die friedliche demokratische Volkspartei AfD wählen. Auch die Prager Jüdin Anne Frank würde heute die AfD wählen. AfD ist eigentlicher Ersatz für die alte CDU mit Helmut Kohl und CSU mit Franz Josef Strauß. Die meisten heutigen AfD-Mitglieder waren früher in der CDU oder in der CSU. Hetze und bezahlte Schlägertruppe gegen konkurrierende Parteien, Brandmauern, Geheimdienstliche Beobachtung, Parteiverbote, Zensur, Aufrüstung, Wehrpflicht, Kriegspläne sind typische Zeichen für Beginn einer Diktatur. Benutze Dein Gehirn, schmeiß Deine stark abgenutzte Nazikeule weg und werde normal!
Bist Du schon kriegstüchtig? Die Rüstungskonzerne brauchen Dich
Bist Du schon kriegstüchtig? Die Rüstungskonzerne brauchen Dich zuerst in den Kasernen, später im Kriegseinsatz, jemand muß doch die teueren Kriegswaffen, die mit dem Sondervermögen bezahlt wurden, bedienen. Wenn Du die Kriegseinsätze überlebst, dann wartet auf Dich die Rückzahlung von diesem Sondervermögen, frühere Bezeichnung Kriegsanleihen.
Einführung der Wehrpflicht mit Salamitaktik soll der Widerstand der Jugend gebrochen werden. Nach freiwilligen Fragebögen, Pflichtfragebogen, freiwillige Musterung, Pflichtmusterung mit Strafandrohung, 6 Monate Grundwehrdienst, 2 Jahre Grundwehrdienst in Litauen, Verbotene Friedensdemos, Nazi-Strafparagraf Wehrkraftzersetzung, Unternehmen Barbarossa 2.0 beginnt, damit westliche Konzerne mit NATO-Erweiterungen kostenlosen Zugang zu ukrainischen und später auch russischen Bodenschätzen bekommen.
Mit Salamitaktik wurde schon Russland ausgetrickst. Die Waffenlieferungen in die mit Putsch vom Westen gekaperte ehemalige Sowjetrepublik Ukraine wurden mit Salamitaktik von harmloser Ausrüstung wie Schutzhelme und Schutzwesten bis zu gefährlichen Angriffswafen wie modernsten Panzern, Flugzeugen, Raketen gesteigert, um eine harte (nukleare) Antwort zu vermeiden. Mit Taurus und Tomahawk zögert man noch. Der Klügere gibt solange nach bis er am Ende der Dumme ist (Putin). Die Diskussion über eine neue Wehrpflicht ist nicht aus Deutschland heraus entstanden, sondern von der NATO und den Forderungen der Amerikaner, höhere Beiträge und höhere Militärkapazitäten für die NATO zu leisten. Dass die NATO nicht unbedingt deutsche Interessen vertritt, gilt schon im Gründungsgrundsatz: To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down! Haupttreiber der NATO war die amerikanische Rüstungsindustrie, welche Umsatz braucht und deshalb die Ausrüstung Europas mit amerikanischen Waffen zu versorgen trachtet. Und die USA haben das Interesse an weiteren Hilfstruppen zur Sicherung ihres Dollarimperiums. Deshalb ist auch immer ein amerikanischer General Oberkommandierender der NATO und der amerikanische Präsident Oberbefehlshaber. Für den französischen Präsidenten war die NATO bereits ein "hirnloser Tiger", eigentlich sinnlos geworden, solange Frieden herrschte. Erst der Krieg in der Ukraine mit dem Mantra einer russischen Gefahr ließ wieder einen Sinn für die NATO entstehen. Die von den amerikanischen Medien geschürte Kriegshysterie gegen Russland und Putin als Angreifer gegen die westliche Welt und die darauf begründeten Militär- und Finanzhilfen der europäischen Länder brachten nach achtzigjähriger Friedenszeit wieder Kriegsgeschrei nach Europa und wollen sich nun einzelne Regierungschefs wie Macron, Starmer oder Merz als "Anführer im Krieg gegen Russland" profilieren. Deutschland soll die stärkste Armee Europas haben. Dafür wurden mehr als 500 Milliarden Schulden bewilligt, obwohl Deutschland schon bisher mit fast 100 Milliarden größter Zahler und einziger Schenker an Militärgütern, Geld (sogar alle Renten der Ukraine für die nächsten fünf Jahre) und Erstland für alle Ukrainer, die nicht mitkämpfen wollen, geworden ist (1,3 Mio.). Ohne das Narrativ von der drohenden Gefahr Russlands für Europa und der deshalb notwendigen Verteidigung wäre die Wehrpflichtdebatte in Deutschland nicht möglich gewesen. Wenn aber diese Voraussetzungen nicht stimmen, hätten uns die NATO und EU in ein sinnloses, teures, unverantwortliches Abenteuer getrieben. Unabhängig davon, ob Deutschland wirklich in Gefahr ist oder ob dies nur politisch für Zahlungen Deutschlands behauptet wird – die Frage der Wehrpflicht hat ethische, kulturelle und staatsrechtliche Voraussetzungen, die bisher nicht vorliegen: 1. Bisher war Wehrpflicht immer damit begründet worden, dass das eigene Land in Gefahr sei und verteidigt werden müsse. Die Kriegstreiber wollen aber nicht das eigene Land verteidigen ¹, sondern NATO-Länder und NATO-Interessen in der gesamten Welt (früher am Hindukusch, jetzt Ukraine). Wer heute die Begriffe Heimat und Vaterland verwendet, wird damit als "Nazi" beschimpft, angeklagt, diffamiert (Höcke). Unser Land selbst ist nicht von irgendeinem Feind umgeben, sondern nur von Bündnispartnern, die auch selbst nicht in Gefahr sind. Zu besonderen Verteidigungsanstrengungen besteht also kein Grund außer dem, dass die US-Rüstungsindustrie an der Aufrüstung Europas mehr verdient, einzelne Politiker wieder Deutschland zur Militärmacht machen wollen (Merz). 2. Das bayrische Verfassungsgericht hat festgestellt, dass "ethisch-biologisches Volksverständnis rechtsradikal und verfassungswidrig" sei. Der NRW-Landtag hat in der Eidesformel gestrichen "Zum Wohle des deutschen Volkes". Wir haben nach Merkel nur noch eine "Bevölkerung derer, die in diesem Lande leben". Das sind zu einem Drittel Zugewanderte ². Warum sollen ausgerechnet nur die Deutschen zur Wehrpflicht und Verteidigung einer für Deutschland nicht verantwortlichen Multi-Kulti-Bevölkerung gezwungen werden? 3. Kulturell hatten früheren Generationen gemeinsame Werte, einen gemeinsamen christlichen Glauben und Kultur sowie preußische und biblische Tugenden zu verteidigen. Alle diese Werte sind heute im rot-grün versifften Milieu diffamiert und werden in den Medien täglich herabgesetzt. Alle Linksparteien lehnen die traditionellen Werte und Tugenden ab und haben sie hinter einer Brandmauer sogar mit Hass und Hetze verbannt. Solange unsere Politiker ein Drittel unserer Steuergelder an die Ukraine verschenken, an die amerikanische Rüstungsindustrie weiterleiten und für sinnlose grüne Projekte in die ganze Welt verteilen, dafür die Infrastruktursicherheit und Bildung der eigenen Bürger unverantwortlich verlottern lassen; - und solange unsere rot-grünen Nihilisten Tugenden wie Tapferkeit, Ehre, Treue noch als Nazi-Tugenden abwerten ³ und solange wir nicht einmal eine gemeinsame Solidarität, sondern eine Brandmauer gegen die Opposition haben, werden junge deutsche Männer nicht einsehen, einen mit Lebensgefahr verbundenen Wehrdienst zu übernehmen, der bisher weder ethisch-moralisch begründet ist noch nach herrschender politischer und Medienmeinung national begründet werden darf. 4. Der Autor hat selbst den 2. Weltkrieg mitgemacht und Helden erlebt, die danach als Gefangene misshandelt, auf den Rheinwiesen zu Tode gequält und als Verbrecher behandelt und entehrt wurden. Ausländische Soldaten waren Helden, die deutschen einschließlich der deutschen Offiziere Verbrecher. Dies ist auch heute noch die Meinung der rot-grünen Anti-Deutschen. Soll nach diesen Erfahrungen seiner Väter ein junger Mann sich wiederum in das Risiko einer Armee begeben, deren Zwecke nicht klar, deren moralisch-ethische Begründungen zweifelhaft sind und deren Soldaten bei einem nächsten Krieg vielleicht von den Siegern wiederum als Verbrecher entehrt und misshandelt werden? Solange jedenfalls die deutsche Politik unsere Soldaten und Offiziere des letzten Weltkrieges nicht rehabilitiert und ihnen für die Behandlung Abbitte geleistet hat, kann eigentlich kein Abkömmling dieser Soldaten wieder die Wehrpflicht übernehmen. Eine Truppe wird keine Moral haben, wenn sie keine ethische, moralische Grundlage für ihren Dienst hat. Das Mantra der russischen Gefahr ist nicht nur streitig, sondern keine ethisch-moralische Grundlage einer Armee, die kein Vaterland, keine Heimat, keine Preußischen Tugenden und keine 10 Gebote mehr verteidigen soll. Eine Armee ohne Moral kann zwar die Finanzanforderungen der amerikanischen Rüstungsindustrie erfüllen. Wenn sie aber für diese internationalen Zwecke missbraucht wird, nicht aber aus nationalen Gründen Volk, Heimat, Familie, deutsche Kultur und Heimatland verteidigen darf, ist sie eine Söldnerarmee, aber keine Volksarmee und ist deshalb Wehrpflicht nicht begründbar. Erst wenn die Regierung wieder ein deutsches Land (Heimat), ein deutsches Volk (Familie), die deutsche Kultur, die alten deutschen Werte, die Preußischen Tugenden sowie ihr christliches Abendland statt (Multi-Kulti) anerkennt, kann die Verantwortlichkeit junger Menschen so weit gehen, dafür freiwillig die Wehrpflicht mit Todesrisiko zu übernehmen. Politiker können zwar im luftleeren Raum agieren, eine Armee aber nicht ohne geistig-moralische Grundlage existieren, denn sie muss von den jungen Männern Opfer verlangen und deshalb diese Opfer und ihre Existenz moralisch begründen. Solange das nicht geschieht, sondern nur dumpfer Russenhass als Begründung dient, wird eine Wehrpflicht in der deutschen Bevölkerung nicht durchsetzbar sein.