Während Höcke Veranstaltung: AfDlerin in Reutlingen geoutet

Melanie Feja ist die Sprecherin der AfD Reutlingen. Sie stellt sich nicht nur an die Infostände, sondern verbreitet ihre Hetze auch auf TikTok. Heute hat sie die Eröffnungsrede für die Veranstaltung mit Höcke in Rommelsbach gehalten.

Sie wohnt in der Heppstraße 85 in Reutlingen Betzingen.

Wer Höcke einlädt und den Abend eröffnet muss mit antifaschistischem Widerstand rechnen.