Fundis das Handwerk legen – Evangelikales Gemeindezentrum markiert

Es ist nicht das erste mal, dass der Ort Ziel von Aktionen wird. Wir senden liebe Grüße an die Genoss*innen vom 25.11. https://de.indymedia.org/node/555458

Die freie evangelikale Gemeinde Kassel Ost ist immer wieder Veranstaltungsort des Treffens christlicher Lebensrechtgruppen TCLG. Dieses dient als Vernetzungstreffen verschiedener Gruppen von Abtreibungsgegner*innen. Mit ihrer frauen- und queerfeindlichen Agenda, die sich an den klassischen Geschlechterrollen der patriachalen Kleinfamilie orientiert wollen diese Gruppen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung von Schwangeren immer weiter einschränken und abschaffen. Ihre Ziele reihen sich ein in die strukturelle patriachale Unterdrückung von Menschen mit Uterus in dieser Gesellschaft.

Dem TCLG entschieden entgegen zu treten und es Stück für Stück aus allen Räumen zu vertreiben ist Teil der Verteidigung feministischer Errungenschaften und des Kampfes für eine Gesellschaft ohne Patriachat. Lasst uns gemeinsam als kämpferische Bewegung diesen Antifeminist*innen das Handwerk legen!

Der Schatten kamen Schatten gingen

Silberstreif strich malerisch mein Mondgesicht malte ich:

achter März ist alle Tage