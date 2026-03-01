[RT] Besuch bei AfD Nachwuchspolitiker Maximilian Gerner

Heute haben wir den AfD Nachwuchspolitiker Maximilian Gerner bei sich Zuhause im Gielsbergweg 7 in Gönningen besucht.

Er ist Teil des AfD Kreisverband Reutlingen und kandidiert aktuell für den Landtag. Heute Abend hat er die Veranstaltung in Rommelsbach mit dem Faschisten Höcke moderiert.

Wir haben seinen Briefkasten mit Bauschaum untauglich gemacht, seinen Hauseingang mit etwas Farbe verschönert und die Nachbarschaft mit einem Schriftzug an seiner Wand auf den Nazi aufmerksam gemacht,

Höcke können sie schützen aber nicht seine Schergen! Antifa bleibt Handarbeit.