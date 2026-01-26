Fassadenneugestaltung der Bullenwache Aachen Bushof

Wir wollten die Bullen nerven, unserer Wut Farbe verleihen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass der „Freund und Helfer“ in Wahrheit nicht so sauber ist, wie er sich gerne darstellt.

Vor der Lokalpresse traut sich der Pressesprecher der Bullen nicht mal zuzugeben, dass es ihr eigenes Gebäude war, welches wir markiert haben: „So seien Leuchtfackeln entzündet und eine Hausfassade an der Peterstraße mit mit Farbe befüllten Christbaumkugeln beworfen worden.“

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-aachen/aachen/ein-jahr-nach-neonazi-aufmarsch-rund-250-menschen-demonstrieren-in-aachen/124598555.html

Das Ziel unserer Aktion war explizit die „Gemeinsame Anlaufstelle“ von Bullen und O-Amt und nicht „irgendeine Hausfassade“ in der Peterstraße. (Zumal der markierte Teil der Fassade nicht mal in der Peterstraße liegt, sondern in der Blondelstraße.)

Wir und unsere Genoss:innen in Aachen, Europa und überall auf der Welt sind tagtäglich Repressionen staatlicher Gewalt ausgesetzt. Jede:r Bulle entscheidet sich aktiv, Teil eines strukturellen Gewaltsystems zu sein. Wir geben jedem einzelnen Bullenschwein eine Mitschuld an dem, was unseren Gefährt:innen überall und besonders im Kontext des Budapest-Komplexes angetan wurde und wird.

Free all Antifas!

Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!

Amore Anarchia Autonomia!

-Meistermalerei Antifa Aachen