Häuser von AFD Politiker*innen angegriffen

Kein Vergeben, kein Vergessen! Es ist eigentlich klar.Die Beweise gegen die AfD und damit für ein AfD-Verbot liegen auf der Hand. Bisher geschieht nichts und wir haben keine Hoffnung, dass sich das ändert.Die AfD verschwindet nur, wenn wir alle es in die Hand nehmen, denn im Kampf gegen Nazis können wir uns auf den Staat nicht verlassen.Es kann nicht sein, dass sich Nazis in der Gesellschaft wohl- und sicherfühlen. Wir sehen in den USA, wie schnell sie wieder die Macht ergreifen und alle demokratischen Kontrollmechanismen abbauen, wenn sie nur kurz in Regierungsposition sind. Wir können uns keine Passivität mehr leisten und Nazis lassen sich nicht wegdiskutieren. Die NSDAP hätte sich nicht 1933 aufhalten lassen, sondern 1926. Es ist 2026 und kleine und große Schritte gegen den Faschismus sind notwendig!Darum haben wir jetzt einen Schritt getan, klein im Aufwand, aber mit nachhallendem Impact, und ihr könnt das auch. Der schwere Schritt, die Adressen zu finden, wurde schon getan, jetzt ist es einfach: schnappt euch Farbe, Dosen, Stencils, Buttersäure und besucht eure lokalen Nazis: https://www.antifa-frankfurt.org/2024/02/13/adressen-suedhessischer-afd-kader/ Darum: Antifa bleibt Handarbeit!Kein Vergeben, kein Vergessen - Nazis haben Namen und Adressen! Wir sind alle Maja/Lina/Hannah