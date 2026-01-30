Allianz Filiale in Bochum attackiert #RiseUp4Rojava, Frauen Revolution verteidigen! Heraus zum 8. März! Free Maja! Free all Antifas!

Rojava ist Ende Januar, unter den Angriffen der islamistischen HTS und des türkischen Militärs, nicht gefallen, da es mit vereinten Kräften gelungen ist, das Schlimmste abzuwenden. Die Lage ist weiter sehr unsicher. Die Islamisten an der syrischen Regierung und ihre Verbündeten, der faschistische Diktator Erdogan, sehnen sich weiter danach, dass Rojava fällt. Sie können den Versuch das Leben demokratisch und gleichberechtigt für alle Menschen zu organisieren, der dort gewagt wird, nicht ertragen. Die USA unter Trump sind auf einem streng faschistischen Kurs und haben große Sympathien für alle autoritären Führer dieser Welt, während die EU wieder bewiesen hat, dass das Gerede von Demokratie und Menschenrechten für sie nur wichtig ist, wenn dieses ihr selbst nutzt.

Die patriarchalen Faschisten und Islamisten hassen Rojava vor allem, weil dort Frauen besonders aktiv für die Befreiung von Patriarchat und gerechter Teilhabe kämpfen. Es darf nie vergessen werden, wie wichtig die YPG für den Kampf gegen den sogenannten „islamischen Staat“ war. Der Völkermord an den Jesid*innen konnte auch durch ihre Hilfe gestoppt werden!

Die Allianz ist auch in Deutschland Treiber und Profiteur von verschärfter Ausbeutung und macht mit ihrem Kanzler Merz gerne Stimmung gegen die arbeitende Klasse.

Die sich steigernden Angriffe auf Arbeiter*innen und Erwerbslose auf der ganzen Welt, sind Teil der massiv verlaufenden Entwicklungen in Richtung eines patriarchalen und rechts-autoritären Staates. Krieg und Militarisierung sind ein elementarer Bestandteil dieser Entwicklungen. Deshalb müssen wir Antimilitarismus, Klassenkampf und Antifaschismus zusammen denken und dementsprechend handeln.

Darum:

#DankeAntifa und solidarische Grüße an die Antifas, die zurzeit in Dresden und Düsseldorf vor Gericht stehen, sowie an Hanna und Maja!

Fauchen statt fügen - Jin Jiyan Azadî! Grüße an die Feministischen Aktionswochen und den Aktionen zum 8. März!

Free Maja! Free all Antifa!

Kampf allen Faschisten und Islamisten und ihren Unterstützer*innen!

Bijî Berxwedana Rojava!

Lang lebe Rojava und der Kampf um Befreiung weltweit!

Lang lebe die Frauen Revolution!

Allianz gegen Ausbeutung, Krieg und Faschismus! Bochum, 24. Februar 2026