Keine Baelle, wir schmeissen Steine! Villa der Burschenschaft Arminia Czernowitz in Linz bespielt

Wir muessen nicht erklaeren, was es wuerdig macht, die pompoese Villa der pflichtschlagenden Arminia Czernowitz in der Hagenstrasse 20 anzugreifen. Aber wir moechten mitteilen, dass wir es in der Nacht des Burschenbundballs getan haben. Ein Slogan an der Wand, ein paar Fenster wurden angesprayt und ein Stein durch ein Fenster geworfen. Vielleicht wurden noch ein paar weitere Fenster beschaedigt? Burschis nehmt euch in Acht.

An alle wurfgeschossbegeisterten Antifaschist*innen da draussen: Ein Stein sollte mindestens so gross wie ein Tennisball sein für diese schicken Villenfenster ;)

Wir sehen uns