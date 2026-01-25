Nazi-Burschenschaft in Hannover angegriffen

Im Dezember haben Antifas erneut das Haus der Naziburschenschaft Ghibellinia-Leipzig mit Sitz im Herzen der hannoverschen Nordstadt angegriffen. Mit Steinen und Feuerlöschern statteten die Antifas der Burschenschaft einen Besuch ab und griffen Fenster und Fassade des Hauses an. Schon vor genau einem Jahr forderten sie „Nazizentren dicht machen!“

Kurz zur Einordnung: Die Burschenschaft Ghibellinia-Leipzig ist Mitglied im Verband der „Deutschen Burschenschaft“, was allein schon ausreichen würde, um ihre extrem rechte Gesinnung zu bestätigen. Darüber hinaus haben sie in den eigenen Reihen personelle Überschneidungen mit der extrem rechten Partei der AfD und der jüngst gegründeten Jugendorganisation der Partei „Generation Deutschland“.

Offensichtlich sitzt die Burschenschaft noch immer in der Nordstadt. Da sie nicht vorhaben zu gehen, machen wir ihnen das Leben zumindest so ungemütlich wie möglich.

Antifa heißt Angriff! Nazizentren dicht machen!