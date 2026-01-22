DankeAntifa! Holt Maja zurück! Freiheit für alle Antifas! – Angriff auf AfD-Büro in Gummersbach

Trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Januar 2024, das die Auslieferung Majas als rechtswidrig und unzulässig erklärt hat, muss Maja immer noch im ungarischen Knast in Isolationshaft versauern. In einem Knast, in dem die Haftbedingungen unzumutbar sind und in einem Land, in dem es keine Aussicht auf ein faires Verfahren gibt, soll Maja einfach verrotten.

Während dieser Staat absolut kein Problem damit hat, Maja nachts und im Eiltempo nach Ungarn auszuliefern, obwohl klar war, dass Majas Grundrechte unter der Fascho-Regierung Orbáns nicht gewahrt werden würden, möchten wir mit unserer kleinen Aktion auf die Situation von Maja aufmerksam machen und fordern:

Holt Maja endlich zurück!

Dieser Staat, der immer auf seine Moral und Rechtsstaatlichkeit besteht, muss endlich dafür sorgen, dass dieser gravierende und menschenverachtende Vorgang rückgängig gemacht wird!

Besonders grüßen wir auch die Antifas in den Knästen in NRW, denen in im sogenannten Budapest-Verfahren seit Dienstag, dem 13. Januar 2026 der Prozess gemacht wird.

Unsere Aktion ist bescheiden und soll dennoch ein Zeichen sein. Ein Zeichen des Widerstands und des Weitermachens. Wir möchten zeigen:

Jetzt erst recht!

Wir lassen uns nicht einschüchtern. Antifaschismus ist notwendig. Deshalb rufen wir dazu auf, aktiv zu werden und die laufenden Kämpfe zu unterstützen!

Egal wie klein, groß, militant oder friedlich – Feuer und Flamme der Repression!

Während sich die neue Höcke-Jugend in NRW vergangenes Wochenende in Iserlohn gegründet hat, die AfD bei der Kommunalwahl hier in Gummersbach 20,1 % geholt hat und bundesweit zunehmend konkrete Machtergreifungsambitionen entwickelt und Neonazis sich auf den Tag X vorbereiten, Todeslisten anfertigen und enge Verbindungen zu Polizei, Justiz und Bundeswehr aufzeigen, sehen wir es als Notwendigkeit an, den Faschismus zu bekämpfen!

Weltweit schreitet die autoritäre Formierung voran und die Gefahr eines neuen Faschismus steht deutlich vor der Tür.

In den USA geht diese Entwicklung unter Trumps zweiter Amtszeit rasend weiter und wir sehen deutlich, welche Auswirkungen das auch auf Europa und Deutschland hat. Während der politische Diskurs längst von der AfD bestimmt wird und die CDU ihre Narrative nur allzu gern bedient und in handfeste Politik umsetzt, können sich Teile der CDU folgerichtig offensichtlich eine Zusammenarbeit vorstellen. Auch in der SPD verstärkt sich der schon immer vorhandene autoritäre Trend.

Die Angriffe der Regierung sind hart. Besonders deutlich wird das mit Blick auf den geplanten Umbau des Bürgergeldes. Alles soll härter und gemeiner werden. Auch die Diskussionen zu Geflüchteten und Migration sind menschenverachtend und widerlich. Afghanische Ortskräfte werden im Stich gelassen, Zusicherungen nicht eingehalten und stattdessen werden perfide Tauschgeschäfte angeboten. Ein Menschenleben wird hiermit zur Ware, welche verkauft werden soll. Auch ihre „Festung Europa“ wird mit allen mörderischen Mitteln verteidigt.

Ein Blick in die USA reicht und wir wissen, was wir unter eine AfD-Regierung (wie sie uns btw aktuell in zwei Bundesländern 2026 droht) zu erwarten hätten. Es kann sogar alles noch drastischer, noch hasserfüllter, noch sozial-kälter werden.

Wie bereits in Ungarn und den USA gibt es eine hohe politische Motivation, antifaschistischen Widerstand zu kriminalisieren und einzuschüchtern. Durch massive Repressionen und den medialen Angriff auf die gesamte Antifa-Bewegung, versuchen sie uns zu spalten. Doch wir lassen uns weder spalten, noch aufhalten. Wir stehen solidarisch an der Seite aller Angeklagten im sogenannten Antifa-Ost- und Budapest-Verfahren und mit allen bereits verurteilten Antifas. Diese Verfahren und Strafen sind unverhältnismäßig und ein politisches Kalkül, um uns zum Schweigen zu bringen.

Doch die USA zeigt uns nicht nur die widerliche orange Fratze des Faschismus. Sie zeigt uns auch den Widerstand in den Vierteln gegen die Verbrecherbanden des Trump-Regimes ICE. Sie zeigt uns riesige Demonstrationen und breiten Widerstand.

Wir rufen dazu auf, die Mobilisierungen gegen die AfD und die aktuell stattfindenden Prozesse vielfältig militant zu bereichern und zu unterstützen. Denn nur eine antifaschistische Mobilisierung in ihrer gesamten Breite kann die jetzt notwendige Kraft entfalten! Denn ein „neues 33“ ist nicht zwangsläufig, die nächsten Jahre werden definitiv hart und wir werden viel Kraft brauchen. Aber wenn wir solidarisch zusammenstehen und uns organisieren, gibt es die Möglichkeit das wir uns in den kommenden (klimatischen) Katastrophen solidarisch begegnen werden!

Ganz nach dem Motto #DankeAntifa, möchten wir uns bedanken bei allen, die weitermachen, bei allen, die anfangen oder wieder aktiv werden. Ihr seid der Grund warum wir dabei sind!

Nochmal: Praktisch schlagen wir vor, die laufenden Prozesse in NRW und Dresden zum Anlass zu nehmen um verstärkt einzugreifen, anzugreifen, auszubremsen und Stopp-Zeichen zu geben. Lasst uns den Angeklagten zeigen, dass sie nicht allein sind. Die Antifa-Bewegung ist vielfältig, so wie unsere Aktionen. Gemeinsam kämpfen wir gegen den aufsteigenden Faschismus und Autoritarismus und gegen alle, die diesen vorantreiben!

Antifa heißt Angriff

Holt Maja zurück!

#DankeAntifa