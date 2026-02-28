[RT] Nazi Firma in Orschel-Hagen markiert!

Die Agentur sitzt in der Crailsheimer Straße 24. Sie wurde von Max Gerner, der Nachwuchshoffnung der Reutlinger AfD, mitgegründet. Hauptsächlich ist sie für Presse und Werbearbeit für die AfD zuständig, also für die Produktion von rechter und rassistischer Propaganda. Wir haben die Nachbarschaft auf die Nazi Firma nebenan aufmerksam gemacht und der Agentur einen Gruß in Form von einem Schriftzug vor der Tür und am Haus hinterlassen. Rassisten aus der Deckung holen!