FÜ/NBG AfD Treffpunkt belüftet

In den frühen Morgenstunden gingen einige Scheiben des AfD- Treffpunktes in Cadolzburg zu Bruch.

Die von der rechten Partei angemieteten Räumlichkeiten in der Erzleitmühle in Cadolzburg bei Fürth dienen nicht nur als Materiallager sondern sind auch seit fast 2 Jahren Austragungsort für interne oder offene Veranstaltungen.

Für heute ist eine Wahlkampfveranstaltung dort geplant und wir hoffen, dass die Rechten ordentlich frieren müssen.

Im voranschreitenden Rechtsruck werden wir wohl in Zukunft noch viel öfters zu militanten Aktionen übergehen müssen.

Freiheit für Hanna

Freiheit für alle Antifas

Glück allen Untergetauchten