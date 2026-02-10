In Solidarität mit Maja! „Bauernstube“ in Wesseling besucht - #DankeAntifa

Wir gehen stark davon aus, dass unsere Aktion in der Nachbar:innenschaft wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird: In der „Bauernstube“ gehen die Leute nett Schnitzel essen, Fußball schauen und Bierchen trinken. Doch wenn hier seit mehr als einem Jahr regelmäßig und bislang ungestört AfD-Veranstaltungen stattfinden, ist die „Bauernstube“ in unseren Augen vor allem eins: ein rechter Treffpunkt.

Die AfD Wesseling konnte dort zum Beispiel am 28. November 2024 eine Abendveranstaltung mit Sascha Lensing, am 26. Juni 2025 mit Zacharias Schalley (MdL), am 2. Juli 2025 mit Michael Espendiller (MdB), am 20. August 2025 Fabian Jacobi (MdB) und Jochen Haug (MdB), 17. September 2025 mit Helmut Waniczek, am 30. September 2025 mit Manuel Krauthausen (MdB) und am 22. Oktober 2025 mit Yannick Noe veranstalten. An den AfD-Veranstaltungen in der „Bauernstube“ nahmen je nach Abend bis zu 30 Personen teil.

Im Stimmbezirk Wesseling-Keldenich, in dem die Waldorfer Straße liegt, holte die AfD bei der Kommunalwahl im September 2025 mit 26,67 Prozent die zweitmeisten Stimmen (19,2 Prozent in Wesseling).

Jeck sein heißt Haltung zeigen! E levve lang!

Wir haben die „Bauernstube“ bewusst kurz vor Beginn der Karneval-Session aufgesucht. „Prinz Eisenherz“ a.k.a. Alexander Kött, Besitzer der „Bauernstube“ und Inhaber der Kött-Facility Management Sanitär-Heizung GmbH haben wir nicht persönlich angetroffen. Ein Handgemenge wie 2018 (als Kött als nicht ernannter Prinz in einem schwarz-weißen Ornat mit Stadtwappen auf der Sitzung des Wesselinger Festkomitees auftauchte und daraufhin Zochverbot erhielt) blieb somit erspart.

Fastelovend es för All!

Der Fastelovend im Rheinland ist ein Fest für alle – ein Symbol für Offenheit, Vielfalt und Gemeinschaft – für eine bunte, vielfältige Jeckenschar und gegen jede Form von menschenfeindlicher Ideologie.

Kei Kölsch för Nazis, kei Plaatz för Rassismus!

Bildet Banden! Für eine antifaschistische Offensive!

Macht die Orte ausfindig, an denen sich Neonazis versammeln, organisieren und sich sicher fühlen und greift sie an!

Lasst uns gemeinsam kämpfen und unseren Widerstand in „ihre“ Viertel und Straßen tragen.

Als antifaschistische Bewegung stehen wir gegen Faschismus zusammen, unabhängig von der Protest- und Aktionsform, von zivilem Ungehorsam bis hin zu militantem Antifaschismus. Unsere Antwort auf den weltweiten Rechtsruck muss laut sein. Egal ob Repression, Abschiebungen, rassistische oder sexistische Gewalt - (Militante) Solidarität ist das Mittel der Wahl, jetzt mehr denn je! #DankeAntifa

Auch unser letztes Wort wird das nicht gewesen sein!

Solidarität mit allen Antifas im Knast, vor Gericht und im Untergrund!

FREE ALL ANTIFAS! FREE THEM ALL!