Rache für Maja und Hanna! Free all Antifas! Burn all prisons!

Am 4.2.26 wurde Maja wegen Beteiligung an antifaschistischem Widerstand gegen den jährlichen Naziaufmarsch in Budapest von einem ungarischen Gericht zu acht Jahren Haft verurteilt. Bereits im September 2025 wurde Hanna in München im gleichen Zusammenhang zu fünf Jahren Haft verurteilt. Wir sind nicht überrascht, aber trotzdem wütend!

Deshalb haben wir gestern Nacht der Geschäftsstelle der Generalstaatsanwaltschaft München einen Besuch abgestattet, den Eingangsbereich mit Buttersäure eingenebelt und die Fassade mit „Free Maja, Hanna & all Antifas“ getaggt.

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft ist Teil der bayrischen und bundesdeutschen Repressionsbehörden, die antifaschistische und linke Zusammenhänge verfolgen und terrorisieren. Auf ihr Betreiben hin saßen zuletzt zwei Anarchist*innen jeweils sechs Monate Untersuchungshaft ab, bis schließlich das zuständige Gericht den Strafprozess gegen die beiden einfach platzen ließ.

Die Verfahren gegen Maja und Hanna gehen jetzt in die nächste Runde. In den zuletzt angelaufenen Verfahren gegen Antifas in Dresden und Düsseldorf werden die Staatsanwaltschaften und Gerichte mit vergleichbaren Urteilen versuchen, praktischen Antifaschismus einzuschüchtern. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken und werden weiter selbst bestimmen, wann, wo und mit welchen Mitteln wir Nazis, Staat und das kapitalistische System angreifen.

Free Maja, free Hanna, free all Antifas!

Burn all prisons!