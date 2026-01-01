Silvesterbesuch an der JVA München-Stadelheim! Free Hanna! Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Gestern, am 31.12.2025, gingen wir zu der JVA München-Stadelheim, um unsere Genoss:innen und die sozialen Gefangenen zur Jahreswende dort zu grüßen.

Die Antifaschistin Hanna aus Nürnberg sitzt noch immer dort in der JVA Nachdem das erste Urteil im „Budapest.Komplex“ gegen sie gefallen ist, und wartet sie nun auf die Entscheidung über ihre Revision.

Wir grüßten sie per Megafon und stellten uns rund um die beiden Knäste auf, um Feuerwerk zu zünden. Auch ein paar Parolen können jetzt rund um die JVA gefunden werden. Das Video findet ihr im anhängenden Link (https://sendvid.com/vhiln5gk#)

Die Repression gegen Antifaschist:innen, Linke und Revolutionär:innen hält stetig an. Der Rechtsruck ist nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in den Gerichten und auf der Straße spürbar. Ob aufgrund von Palästina-Solidarität wie bei den ULM 5 oder Konsequenten Antifaschismus, wie im „Budapest“- und dem „Antifa-Ost“-Komplex, Haftstrafen normalisieren sich wieder.

Unsere Antwort ist: Solidarität und Widerstand.Auch wenn der Staat uns durch das Wegsperren – Isolation und Vereinzelung – versucht uns zu brechen, wird er es nicht schaffen.

Friede den Hütten, Krieg den Palästen – Feuer und Flamme allen Knästen!