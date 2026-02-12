Streik bei Vivantes

Der 9. Februar 2026 war der erste Streiktag der Vivantes Töchter in diesem Jahr. Sie fordern nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) bezahlt zu werden, - samt den Bestimmungen des Manteltarifvertrages. Fünf Tochterunternehmen sind im Streik: VivaClean (Nord, Süd), die Vivantes Service Gesellschaft (VSG), Speise- und Versorgungslogistik (SVL), Vivantes Reha und Vivantes MVZ. In den Unternehmen arbeiten insgesamt ca. 2.500 Beschäftigte.

Die Vivantes Töchter haben eine lange Streikgeschichte. 2016-18 war die Vivantes Service Gesellschaft (VSG) als einzige Tochterfirma zwei Jahre lang im Streik. (Wir haben berichtet.)

Die Streikenden werden unter anderem von dem Bündnis Gesundheit statt Profite unterstützt. Das Bündnis hat in den letzten Jahren einen Streiksolifonds aufgebaut. 2025 konnte Gesundheit statt Profite 60.000 Euro für den Streik der Charité Tochter CFM sammeln. Die übrig gebliebenen 10.000 Euro werden jetzt an die Streikenden der Vivantes Töchter ausgezahlt.

Hier geht's zum Streiksolifonds.