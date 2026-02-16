Kein Platz für Kriegstreiber! Farbangriff auf Thales in Zürich

Im Rahmen der internationalen Aktionstage zur Verteidigung der Revolution in Rojava vom 26.-31.01.26 haben wir in der Nacht vom 30.01. Thales an der Binzstrasse in Zürich besucht, um eine deutliche Nachricht zu hinterlassen: wir dulden keine Kriegstreiber in unseren Strassen!

Thales ist eine französische Rüstungsfirma mit einem Marktwert von knapp 63 Milliarden US Dollar.(1) Damit gehört sie zu den grössten Rüstungsunternehmen Europas. Im Jahr 2025 stieg der Marktwert des Unternehmens um mehr als 100% von 29 Milliarden auf 63 Milliarden US Dollar.(2) Diese Zahlen veranschaulichen unmissverständlich, dass Thales von den Kriegen und dem anhaltenden Wettrüsten der Nationalstaaten weltweit profitiert. 2024 lag der Wert der weltweiten Rüstungsumsätze auf dem höchsten Punkt, der jemals gemessen wurde. Und zwar bei satten 679 Milliarden US-Dollar.(3) So viel Geld wird in Krieg und Waffen investiert!

Dabei mischt Thales auch mit. Das Unternehmen spezialisiert sich u.a. auf KI-Technologie, die Produktion von Munition und Chemikalien, sowie auf Bank- und Zahlungsdienstleistungen und Technologie zur Speicherung biometrischer Daten.(4) Thales beliefert Unternehmen, Staaten sowie multinationale Organisationen, wie z.B. die EU, die für die Militarisierung ihrer Grenzen stark auf Thales zählt.(5) Ausserdem kooperiert das Unternehmen mit Elbit Systems, dem grössten israelischen Rüstungskonzern, welcher seit über 2 Jahren die Waffen und Infrastruktur für den Genozid in Gaza zur Verfügung stellt. Die beiden schmutzigen Kriegstreiberunternehmen wurden von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex 2021 mit der Bereitstellung von Drohnen beauftragt.(6)

Zudem ist bekannt, dass Thales ein wichtiger Partner der grössten türkischen Rüstungsunternehmen (darunter Aselsan) und damit auch vom faschistischen Diktator Erdogan ist.(7) Seit Beginn dieses Jahres greifen die türkische Armee und die HTS unter der Führung von Al-Jolani die selbstverwalteten kurdischen Gebiete in Nordostsyrien (Rojava) an und begehen Kriegsverbrechen an Zivilist*innen.(8)

Thales hat mehrere Entwicklungs- und Produktionstätten in der Schweiz. In diesen wird täglich an der Verbesserung der Kriegstechnologien, Waffen und Überwachungssystemen gearbeitet, welche in Kriegen auf der ganzen Welt und aktuell auch gegen die Kurd*innen in Rojava eingesetzt werden. Das am 30.01.2026 abgeschlossene Abkommen der kurdischen Selbstverwaltung mit der syrischen Übergangsregierung bedeutet keinesfalls die Beendigung der Angriffe auf die Errungenschaften und die Existenz der kurdischen Selbstverwaltung und somit keine Sicherheit für die Menschen in Rojava. Vielmehr beginnt damit eine neue, noch intensivere Phase, in welcher der internationale Druck und Widerstand auf allen Ebenen aufrecht erhalten werden muss!

Deshalb sagen wir ganz klar: Wir akzeptieren keine Kriegprofiteure in unseren Quartieren! Es ist unsere Verantwortung, die Geschäfte mit dem Krieg und mit Kriegsverbrechern zu stoppen - denn Schweigen tötet! Die Zeit zum Handeln ist JETZT!

Lassen wir die Parole des 8. März Unite Zürich Praxis werden: Feministisch militant – gegen den Feind im eigenen Land! Tragen wir unsere Wut und Kraft am 8. März und darüber hinaus zusammen auf die Strassen!

Jin Jijan Adazî! Fight4Rojava! Free Palestine! Free Iran! Power to the people everywhere!

