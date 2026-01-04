Silvesterspaziergang am Knast Bielefeld-Brackwede

Am frühen Silvesterabend kamen wir mit gut 30 Personen und reichlich Feuerwerk zum Knast in Bielefeld um Luca und die anderen Gefangenen zu grüßen. Gleichzeitig wollten wir Luca verabschieden, da sie im Rahmen des anstehenden Prozesses am OLG Düsseldorf bald in die JVA nach Gelsenkirchen verlegt wird.

Wir zogen mit buntem Geknall und Parolen, Grüßen und Wünschen ein Stück um den Knast. Über die erfreuten Rückrufe aus dem Knast haben wir uns gefreut!

Die anrückende Polizei beschränkte sich darauf uns zu beobachten und einzelne vergebliche Anspracheversuche, die ignoriert wurden.

Wir wünsche allen Gefangenen viel Kraft und alles Gute für 2026 !

Liebe und Kraft an Luca und die anderen Angeklagten für den anstehenden Prozess!

https://solibielefeld.noblogs.org/