Spendenaufruf GKN For Future (GFF)

Rettet GFF - ein Leuchtturm für die sozial-ökologische Wende von unten!

Die Arbeiter des ehemaligen Autozuliefererbetriebs GKN bei Florenz wehren sich seit 2021 gegen ihre Kündigung. Sie haben ein Modell für die erste sozial integrierte Fabrik Italiens entwickelt. (Wir haben berichtet.) Dafür haben sie in Zusammenarbeit mit der Klimabewegung einen Produktionsplan für Solarpaneele und Lastenräder entwickelt. Der Plan ist mehrfach geprüft worden, sowohl was die technische, die industrielle und die finanzielle Seite angeht. Um diesen Plan umzusetzen, haben die Arbeiter*innen die Genossenschaft ex GKN FOR FUTURE (GFF) gegründet.

Spendenkampagne

Seit Januar 2026 gibt es die Möglichkeit, das Industrieprojekt der ex-GKN Arbeiter durch Spenden zu unterstützen:. Das geht hier.

Wie wird das Industrieprojekt insgesamt finanziert?

Die Banca Ethica hat eine Invistitionszusage von 2,5 MIllionen Euro gegeben. Weitere Liquidität soll von Einzelpersonen und Gruppen kommen, die Anteile an der Genossenschaft zeichnen. Hier gibt es bereits schriftliche Absichtserklärungen über eine Gesamtsumme von 1,5 Millionen Euro. Diese Anteile können seit November 2025 erworben werden. Dies geschieht auf der Platform Ener2Crowd. Zunächst muss man sich hier registrieren. (Wichtig: bei der Registrierung unbedingt den Freundescode „GFF“ angeben.) Nach der Registrierung können die die Anteile unter diesem Link erworben werden. Leider ist der Prozess etwas kompliziert. Das hängt mit den staatlichen Vorschriften gegen Geldwäsche in Italien zusammen. - Die Arbeiter der GKN for Future Genossenschaft bitten jedoch darum, dass wir uns dieser Mühe unterziehen. Hier eine Videoanleitung auf Deutsch. Seit Januar 2026 gibt es, wie oben erwähnt, zusätzlich zur Möglichkeit Anteile an der Genossenschaft zu erwerben, die Möglichkeit, das Industrieprojekt der ex-GKN Arbeiter durch Spenden zu unterstützen.

Warum diese Spendenkampagne?

Ein Großinvestor droht, seine Zusage über 2 Millionen Euro zurückzuziehen. Diese mögliche Investitionslücke soll geschlossen werden, damit das Projekt endlich starten kann.

Wie werden die Spenden gesammelt?

Die Spenden gehen an den Dachverband ARCI. Eingesammelt werden sie auf der Crowdfunding-Platform "Produzioni dal basso". Zielsumme dieser Spendenaktion sind 2 Millionen Euro.

ARCI? Was ist das?

ARCI ist ein Netz von Vereinen, die in ganz Italien politische Veranstaltungsorte betreiben. In jeder Kleinstadt gibt es ein ARCI Vereinslokal. Die ARCI Vereine stehen in der Tradition der italienischen Partisanen und halten diese sehr hoch. Sie sind in Italien ein Symbol für zivilgesellschaftliches Engagement und genießen hohes Ansehen.

Was passiert mit den Spenden?

Der ARCI Dachverband sammelt die Spenden und zeichnet mit ihnen einen Anteil an der Genossenschaft. ARCI wird also zum kollektiven Aktionär im Namen aller Spender*innen. Wenn die 2 Millionen gesammelt sind, kann die GFF Genossenschaft mit der Produktion starten. Es entsteht die erste sozial integrierte Fabrik Italiens.

Was passiert, wenn das Spendenziel nicht errreicht wird?

Wenn das Spendenziel nicht erreicht wird und die Produktion nicht starten kann, fließt das Geld in einen dauerhaften Fonds zur Unterstützung zukünftiger Arbeitskämpfe und Projekten der Reindustrialisierungen von unten.

Zusammenfassung

Es gibt also aktuell zwei verschiedene Möglichkeiten die Genossenschaft GKN For Future (GFF) zu unterstützen. Einerseits kann man Aktien zeichnen. Das geht über die Platform Ener2Crowd. Die andere Möglichkeit besteht darin, an den ARCI Dachverband zu spenden.

Warum ist die GFF Genossenschaft unterstützenswert?

Sie ist ein Leuchtturm für eine sozial-ökologische Wende in der Automobilbranche in Europa. - Arbeiter*innen zeigen einen Weg der Konversion eines Autozulieferbetriebs hin zu einer ökologisch nachhaltigen Produktion von Lastenrädern und Solarmodulen auf; - Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz werden zusammengedacht; - Mit der Genossenschaft demokratisieren sie die Arbeit und Produktion; - Die Produktion ist gemeinwohlorientiert und ökologisch nachhaltig; - Arbeitsplätze werden geschaffen und die Region wirtschaftlich gestärkt;

Deshalb: Teilt die Kampagne in euren Netzwerken, Newslettern, Organisationen und Bewegungen! Lasst uns gemeinsam die erste sozial integrierte Fabrik aufbauen! Denn von diesem Leuchtturm können wir lernen, wie wir uns auch in Deutschland gegen Fabrikschließungen zur Wehr setzen können und Arbeit und Produktion sozial und klimagerecht gestalten können.

Informationen und Kontakt

E-Mail: exGKN-support@proton.me

https://insorgiamo.org/germany/

Telegram-Kanal: https://t.me/GKN4FutureDeutschland