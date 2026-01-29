Videoaufzeichnungen* Rojava verteidigen! CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen

*Videoaufzeichnungen der Aktion*

Bijî berxwedana Rojava! Rojava verteidigen!

In der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026 haben wir das CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen. Die Fassade und Fenster wurden mit den Farben Geld, Rot, Grün - den Farben Rojavas - markiert. Außerdem haben wir die Parolen "Biji Rojava" und "Rojava Verteidigen" hinterlassen.

Es lebe die Revolution!

Bijî berxwedana Rojava!