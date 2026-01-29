*Videoaufzeichnungen* Rojava verteidigen! CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen
von: Internationalis*innen aus Bonn am: 29.01.2026 - 19:03
Genre:
Tagesaktuell
Themen:
Regionen:
*Videoaufzeichnungen der Aktion*
Bijî berxwedana Rojava! Rojava verteidigen!
In der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026 haben wir das CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen. Die Fassade und Fenster wurden mit den Farben Geld, Rot, Grün - den Farben Rojavas - markiert. Außerdem haben wir die Parolen "Biji Rojava" und "Rojava Verteidigen" hinterlassen.
Es lebe die Revolution!
Bijî berxwedana Rojava!
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen
