*Videoaufzeichnungen* Rojava verteidigen! CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen

von: Internationalis*innen aus Bonn am: 29.01.2026 - 19:03
Genre: 
Tagesaktuell
Themen: 
Militarismus
Weltweit
Regionen: 
Bonn

*Videoaufzeichnungen der Aktion*

Bijî berxwedana Rojava! Rojava verteidigen!

In der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026 haben wir das CDU-Parteibüro des Kreisverbandes Bonn angegriffen. Die Fassade und Fenster wurden mit den Farben Geld, Rot, Grün - den Farben Rojavas - markiert. Außerdem haben wir die Parolen "Biji Rojava" und "Rojava Verteidigen" hinterlassen.

Es lebe die Revolution!

Bijî berxwedana Rojava!

 

 

Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Ergänzungen

Ссылка №1 https://krab1cc.pro + VPN включить

Ссылка №2 kraken4ehz6me7wdjtoz27537x5ov2qrldqb4yhlj5aa5o2mgiynv2id.onion вход через TOR BROWSER

Kraken рабочая ссылка
Как найти рабочую ссылку на Kraken

Краткий обзор того, как обновить или найти рабочую ссылку на платформу Kraken.
Кракен - новые зеркала
Что такое зеркала Kraken и как их использовать

Описание новых зеркал Kraken и их важно для доступа к платформе.
Как зайти на Kraken
Пошаговое руководство по входу в Kraken

Подробная инструкция о том, как зайти на Kraken и начать торговать.
Как найти Kraken darknet
Способы поиска Kraken на даркнете

Советы и рекомендации по поиску платформы Kraken в даркнете, включая меры безопасности.

Submitted by Irwinjen on 30.01. - 03:57