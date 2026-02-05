[Berlin] FREE MAJA SPONTI Berlin Friedrichshain
von: Berliner Autonome am: 05.02.2026 - 16:47
Sponti für Maja in Friedrichshain!
Tagesaktuell
FREE MAJA!!
Anlässlich der gestrigen (04.02.26)
Urteilsverkündung gegen unser*e Genoss*in Maja in Budapest zu verdammten 8 Jahren
Knast in Ungarn, nahmen wir uns in Berlin autonom und selbstbestimmt mit einer Sponti wütend und kraftvoll die Straße!
Neben Maja wurden gestern auch Gabri zu 7 Jahren und Anna zu 2 Jahren Knast in Budapest verurteilt.
Wir sind verdammt wütend und werden nicht aufhören zu kämpfen, denn ein Angriff auf eine*n ist ein Angriff auf uns alle.
Antifa bleibt notwendig!
Berliner Autonome
videolink: https://sendvid.com/n04vrhgb
