[Berlin] FREE MAJA SPONTI Berlin Friedrichshain

Sponti für Maja in Friedrichshain!

FREE MAJA!!

Anlässlich der gestrigen (04.02.26)

Urteilsverkündung gegen unser*e Genoss*in Maja in Budapest zu verdammten 8 Jahren

Knast in Ungarn, nahmen wir uns in Berlin autonom und selbstbestimmt mit einer Sponti wütend und kraftvoll die Straße!

Neben Maja wurden gestern auch Gabri zu 7 Jahren und Anna zu 2 Jahren Knast in Budapest verurteilt.

Wir sind verdammt wütend und werden nicht aufhören zu kämpfen, denn ein Angriff auf eine*n ist ein Angriff auf uns alle.

Antifa bleibt notwendig!

Berliner Autonome

videolink: https://sendvid.com/n04vrhgb