Antifa-Sponti 15.11 (jetzt mit Video-Link)

Sponti für die inhaftierten Antifaschist*innen

Am Samstag Abend haben wir uns die Kastanienallee im Prenzlauer Berg genommen, um unserer Wut ausdruck zu verleihen.

Trotz schlechtem Wetter waren wir viele, die lautstark und kämpferisch durch die Straßen zogen. Ausgiebig Pyro, Wurfzettel und weiterer Aktionen prägten das kraftvolle Auftreten dieser Sponti.

Derartige Aktionen sind, aufgrund der weltweit zunehmenden Kriminalisierung, wichtiger denn je.

Zu viele Antifaschist*innen, wie Hannah, Maja, Nanuk und viele andere, sitzen schon jetzt wegen ihrer konsequenten Haltung im Knast, während der rechte Terror auf den Straßen zunimmt. Die absurde Einstufung von "Antifa-Ost" als terroristische Organisation in den USA, ist als erneute Eskalation der herrschenden Klasse zu betrachten. Wieder ein weiterer Schritt in der globalen Faschisierung der kapitalistischen Staaten.

Nehmt euch ein Beispiel an den Genoss*innen: macht mehr Spontis, organisiert euch und zeigt Präsenz auf unseren Straßen!

Kein Vertrauen in den Staat!

Antifaschismus ist kein Verbrechen!

Freiheit für alle Gefangenen!

Autonome Antifas Berlin