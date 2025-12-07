Kurt-Schuhmacher-Kaserne angegriffen

Der deutsche Staat möchte uns wieder dazu verpflichten auf seinen Wink hin an der Front zu sterben.

Die Bundeswehr verschmiert die ganze Stadt und entsorgt ihren Müll in unseren Briefkästen. Heute drehen wir den Spieß um!

Wir haben der Kurt-Schuhmacher-Kaserne nach dem durchwinken der Wehrpficht am Freitag einen kleinen Besuch abgesattet und ihnen die Rechnung dafür gegeben.

Das wird niemals gutmachen können dass sie in andere Ländern Morden ziehen und unsere Jugend verheizen. Es ist aber ein Anfang und lässt den Staat seine scheiße nicht ohne Widerspruch durchziehen.

Auf dass die Jugend sich ein beispiel nimmt und der Bundeswehr ihre Mordkampagnen teuer kosten lässt.

Fick dich Deutschland, Fick dich Bundeswehr!