Merry Crisis aus MV

Das Jahr war hart, der Faschismus ist auf dem Vormarsch und 2026 stehen sogar noch Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern an. Es gibt einiges zu tun, um der Ohnmacht zu trotzen. Wir haben ein kleines Leuchten auf den Weg geschickt: Für alle Kämpfenden, Hoffenden und für alle Genoss*innen, die auch dieses Jahr Weihnachten im Knast, weit weg von Freund*innen und Familie verbringen müssen.

Lasst uns Kraft sammeln und weiterhin zusammen kämpfen!