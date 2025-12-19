Merry Crisis aus MV

von: Anonym am: 19.12.2025 - 21:53
Tagesaktuell
Antifa
Kultur
Mecklenburg-Vorpommern

Das Jahr war hart, der Faschismus ist auf dem Vormarsch und 2026 stehen sogar noch Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern an. Es gibt einiges zu tun, um der Ohnmacht zu trotzen. Wir haben ein kleines Leuchten auf den Weg geschickt: Für alle Kämpfenden, Hoffenden und für alle Genoss*innen, die auch dieses Jahr Weihnachten im Knast, weit weg von Freund*innen und Familie verbringen müssen.

Lasst uns Kraft sammeln und weiterhin zusammen kämpfen!

https://sendvid.com/jyke0...
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen