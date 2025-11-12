FREE EMMI! [Betroffene im sog. Budapest-Komplex]

In der Nacht vom 02.11 auf den 03.11.25 wurde Emmi, Angeklagte im sogenannten Budapest-Vefahren, mitten in der Nacht und ohne Vorankündigung von der JVA Luckau-Duben in die JVA Dinslaken verlegt.

Wir haben Emmi in der Nacht des 04.11.25 mit solidarischen Grüßen und großem Feuerwerk in Nordrhein-Westfalen begrüßt. Leider konnte Emmi unsere Aktion nicht sehen, sondern nur hören, da sie sich in Isolationshaft befindet.

Ein weiter Versuch Emmi einzuschüchtern und zu zermürben.

Während Staat und Polizei versucht Einzelne systematisch zu schikanieren, zu isolieren und unsichtbar zu machen, sind wir da. Wir lassen uns nicht spalten. Unsere Solidarität ist unsere Waffe und wir möchten mit unseren Aktionen diese repressiven Machtinstrumente sichtbar machen.

Emmi, du bist nicht allein.

In Zeiten, in denen Antifaschismus kriminalisiert wird und Strafrahmen in keinem angemessenen Verhältnis zu vorgeworfenen Straftaten stehen, bleiben wir solidarisch.

Wir rufen dazu auf:

Zeigt den Genoss*innen, dass wir viele sind. Entschlossen, solidarisch und ungebrochen!

Unsere antifaschistischen Strukturen lassen sich nicht zerschlagen und unser Widerstand nicht brechen.

Schreibt Briefe, organisiert eigene Aktionen, werdet laut, kreativ und unbequem.

Wir stehen Seite an Seite mit allen politischen Gefangenen, ihre Kämpfe sind auch unsere.

Freiheit und Kraft in Untergrund und Haft!

FREE EMMI!

FREE ALL ANTIFAS!