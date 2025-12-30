[K] Silvester zu den Knästen!

von: Anonym am: 30.12.2025 - 22:04
Tagesaktuell
Antifa
Freiräume
Militarismus
Repression
Köln

Wir waren vergangene Nacht unterwegs um das Kölner Stadtbildt zu prägen. Ziel ist es für die Silvester Demo in Dinslaken zu mobilisieren.

17:00 Uhr / Dinslaken BF

Freiheit für Emmi!

Freiheit für die Ulm 5!

Freiheit für Daniela Klette!

Freiheit für alle Antifas!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

https://www.vidlii.com/wa...
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen