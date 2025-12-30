[K] Silvester zu den Knästen!
von: Anonym am: 30.12.2025 - 22:04
Wir waren vergangene Nacht unterwegs um das Kölner Stadtbildt zu prägen. Ziel ist es für die Silvester Demo in Dinslaken zu mobilisieren.
17:00 Uhr / Dinslaken BF
Freiheit für Emmi!
Freiheit für die Ulm 5!
Freiheit für Daniela Klette!
Freiheit für alle Antifas!
Freiheit für alle politischen Gefangenen!
