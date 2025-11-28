Soli-Feuerwerk an der JVA Dresden

Am 25.11.2025 begann der zweite sog. "Antifa-Ost Prozess" in Dresden.In diesem Prozess geht es am Ende des Tages nur darum Vorarbeit für einen möglich kommenden AFD-Faschismus zu leisten. Der Staat will mit wirren Mord-Anschuldigungen ein Exempel statuieren um die Antifaschistische Bewegung einzuschüchtern und zu schwächen. Darüber hinaus sollen Diejenigen mit aller Härte bestraft werden, die sich der faschistischen Realität in Deutschland effektiv entgegen stellen.Um diese Bestrafung durchzusetzen bedient sich das LKA Sachsen maßgeblich an den lächerlichen Aussagen des Vergewaltigers und Verräters Johannes Domhöver. Dass dieser mit seinen Anschuldigungen nur seinen neuen "Freund*innen" beim LKA schmeicheln und seinen eigenen Arsch retten will, sollte klar sein. Daneben liegen lediglich ein paar Indizien und Vermutungen vor. Aber das reicht hierzulande auch schon aus um Menschen der Freiheit und Würde zu berauben.Letzen Endes ist es uns aber auch Gleich, was irgend ein Gericht urteilen wird. Es ist vollkommen egal für unsere Solidarität ob die Angeklagten als "Schuldig" oder "Unschuldig" angesehen werden. Allein dass sie für aktiven Antifaschismus vor Gericht gezerrt werden ist Grund genug an ihrer Seite zu stehen. Diese Solidarität hat uns am Abend des 26.11. dazu bewegt vor die JVA Dresden zu ziehen und einem der darin inhaftierten Angeklagten aber auch allen anderen Gefangenen Grüße zu senden.Mit Feuerwerk und lauten Grußworten wollen wir zeigen, dass wir die Angeklagten und ihre Mitgefangenen nicht alleine lassen. Liebe für alle Antifas, Hass für den Staat!No one is free until all are free! Link zum Video: https://sendvid.com/pr2deo8z