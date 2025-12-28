NEIN zur Wehrpflicht - auch im neuen Jahr!
Ab Januar 2026 müssen alle 18-Jährigen einen Fragebogen zur sogenannten „Wehrdiensttauglichkeit“ ausfüllen.
junge Männer müssen diesen ausfüllen und sollen darüber hinaus verpflichtend gemustert werden.
Es wird deutlich, dieser Staat wird die Jugend zwingen in ihren Kriegen zu sterben!
Doch wir lassen uns nicht an die Front spannen für einen Staat der nichts für uns tut! Klimakrise, Corona, Rechtsruck, Sozialkürzungen und jetzt auch noch die Wehrpflicht? Wir als Jugend mussten immer zurückstecken und die Merz-Regierung will uns jetzt auch noch entgültig unsere Zukunft nehmen!
Wir müssen uns gegen diese Pläne organisieren und Widerstand gegen die Wehrpflicht organisieren!
Deswegen unterstützen wir den nächsten bundesweiten Schulstreik gegen die Wehrpflicht am 05.03.26 - auch in Chemnitz!
Antifa heißt - Krieg dem Krieg!
Für ein kämpferisches Jahr 2026!
Ergänzungen
Vor 10 Jahren habt ihr
Vor 10 Jahren habt ihr gelacht als ich Ausgewandert bin heute muss ich über euch lachen.
"Nein nein ich bin so individuell ich will für die Nato oder Russland sterben weil das der Freimurernazi im TV gesagt hat."
In eurem TV. Kommt ihr euch nicht dumm vor die Kreise für die Reichen mitzusimulieren. Wenn ihr Reiche so hasst, würdet ihr schon Mittel und Wege finden ihnen das Leben zur Hölle zu machen und nicht euch gegenseitig. Aber ihr seid dumm. Viel Spass in eurem Deutschland. Ich gönn es euch.