NEIN zur Wehrpflicht - auch im neuen Jahr!

Ab Januar 2026 müssen alle 18-Jährigen einen Fragebogen zur sogenannten „Wehrdiensttauglichkeit“ ausfüllen.

junge Männer müssen diesen ausfüllen und sollen darüber hinaus verpflichtend gemustert werden.

Es wird deutlich, dieser Staat wird die Jugend zwingen in ihren Kriegen zu sterben!

Doch wir lassen uns nicht an die Front spannen für einen Staat der nichts für uns tut! Klimakrise, Corona, Rechtsruck, Sozialkürzungen und jetzt auch noch die Wehrpflicht? Wir als Jugend mussten immer zurückstecken und die Merz-Regierung will uns jetzt auch noch entgültig unsere Zukunft nehmen!

Wir müssen uns gegen diese Pläne organisieren und Widerstand gegen die Wehrpflicht organisieren!

Deswegen unterstützen wir den nächsten bundesweiten Schulstreik gegen die Wehrpflicht am 05.03.26 - auch in Chemnitz!

Antifa heißt - Krieg dem Krieg!

Für ein kämpferisches Jahr 2026!