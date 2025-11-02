Ungarische Botschaft sichtet Geister in den Sanitäranlagen
ein übler gestank - rund um das gebäude
flüchtende, wie laufende ungarische polizisten
der aufenthalt im gebäude, unmöglich
ausmaß und dauer des schadens unklar
lang blieb die ursache unbekannt
kein schaden am mauerwerk,
allein ein dumpfes gluckern hinter der gefließten badezimmerwand
später berichteten zeugen von geistern die den lüftungsschächten entweichten
still und gleitend
fliegend wie laufend, unklar
geister toter antifaschist*innen
geister gefangener antifaschist*innen
jene die nie aufhörten zu kämpfen, nicht des knastes, nicht des todes gebrochen
jene die aus der distanz zum lebendigen mitbekamen wie maja 24 jahre haft droht
und aus solidarität mit maja handeln,
aus solidarität mit allen gefangenen des Budapest-Komplex, Antifa-Ost verfahrens,
mit Marianna M. und Dimitra Z.
und in Gedenken an Kyriakos zu seinem Todestag.
frei von raum und zeit
solidarisch handelten die geister im geiste klar
denn so sind sie die geister, dem eingesperrten körper zum trotz
frei und widerständig in den straßen unterwegs
und heute verschwanden sie dann schweigend zwischen hexen, monstern und gespenstern die in diesen nächten versammeln.