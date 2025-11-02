Ungarische Botschaft sichtet Geister in den Sanitäranlagen

ein übler gestank - rund um das gebäude

flüchtende, wie laufende ungarische polizisten

der aufenthalt im gebäude, unmöglich

ausmaß und dauer des schadens unklar

lang blieb die ursache unbekannt

kein schaden am mauerwerk,

allein ein dumpfes gluckern hinter der gefließten badezimmerwand

später berichteten zeugen von geistern die den lüftungsschächten entweichten

still und gleitend

fliegend wie laufend, unklar

geister toter antifaschist*innen

geister gefangener antifaschist*innen

jene die nie aufhörten zu kämpfen, nicht des knastes, nicht des todes gebrochen

jene die aus der distanz zum lebendigen mitbekamen wie maja 24 jahre haft droht

und aus solidarität mit maja handeln,

aus solidarität mit allen gefangenen des Budapest-Komplex, Antifa-Ost verfahrens,

mit Marianna M. und Dimitra Z.

und in Gedenken an Kyriakos zu seinem Todestag.

frei von raum und zeit

solidarisch handelten die geister im geiste klar

denn so sind sie die geister, dem eingesperrten körper zum trotz

frei und widerständig in den straßen unterwegs

und heute verschwanden sie dann schweigend zwischen hexen, monstern und gespenstern die in diesen nächten versammeln.