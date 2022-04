Gelbwesten, Polizeirepression, Anti-Vax, Wahl in Frankreich – Gespräch mit Willi Hajek vom 28. März

Im Sommer 2021 gingen in Frankreich hunderttausende Menschen gegen die Impfpflicht in Frankreich auf die Straße. In vielen Städten beteiligten sich daran auch linke Basisgewerkschaften. Was ist aus dieser Protestbewegung geworden? Wer waren die Träger? Welche Rolle spielten dabei rechte und irrationale Kräfte und wie reagierte die gesellschaftliche Linke?

Darüber sprachen wir mit den in Marseille lebenden Sozialaktivisten und Basisgewerkschaftler Willi Hajek.

Er hat im Frühjahr im Frühjahr 2020 das Buch“Gelb ist das neue Rot“ (https://diebuchmacherei.de/produkt/gelb-ist-das-neue-rot-gewerkschaften-und-gelbwestrn-in-frankreich/), im Verlag Die Buchmacherei veröffentlicht, das sich mit der Gelbwesten-Bewegung und deren Verhältnis zu den Gewerkschaften befasst. Daher interessierte uns auch, was aus der Gelbwesten-Bewegung geworden ist, die ja 2018/19 auch in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Kurz vor dem ersten Teil der französischen Präsidentschaftswahlen richten so die Aufmerksamkeit auf die soziale Bewegung in Frankreich, die ja für viele Jahre von Teilen der gesellschaftlichen Linken immer sehr bewundert wurde.