1. Mai 2025 Banner-Drop Mannheim

Mannheim, 01. Mai 2025

Am Rande der revolutionären 1. Mai-Demonstration in Mannheim haben unbekannte Aktivist:innen ihre Solidarität mit den Kämpfen der Arbeiter:innenklasse durch einen Banner-Drop und den Einsatz von Pyrotechnik zum Ausdruck gebracht. Von der 100 Meter hohen Neckaruferbebauung wurde der Protest sichtbar gemacht – eine starke Geste der Unterstützung für diejenigen, die sich Tag für Tag für gerechte Arbeitsbedingungen, faire Löhne und eine bessere Zukunft einsetzen.

Der 1. Mai ist nicht nur eine Erinnerung an die historischen Kämpfe der Arbeiter:innenbewegung, sondern auch eine Aufforderung, den Widerstand fortzuführen. Der Kampf um soziale Gerechtigkeit endet nicht mit einem einzigen Tag oder einer Aktion. Er geht weiter, solange Ungleichheit und Ausbeutung die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung bilden.

Die Aktion soll nicht nur als Zeichen des Widerstands verstanden werden, sondern auch als eine klare Solidaritätsbekundung mit all denjenigen, die in ihrer täglichen Arbeit für mehr Fairness und eine lebenswerte Zukunft einstehen. Sie richtet sich gegen die systematischen Ungerechtigkeiten, die in unserem Arbeitsalltag und in den Strukturen des Kapitalismus weiterhin bestehen.

Der Kampf um soziale Gerechtigkeit endet nicht an einem Tag.