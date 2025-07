[B] Dem III. Weg die Flyertour vermiest

Am Freitag dem 18. Juli 2025 führten etwa 20 Personen der neonazistischen Kleinstpartei ,,der Dritte Weg" und ihrer Jugendorganisation NRJ eine Flyeraktion in Berlin Neu-Hohenschönhausen durch. Das ist bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass ihr Müll in Neu-Hohenschönhausen auftaucht.

Mit dem Ziel neue Mitglieder zu werben und sich in unserem Kiez zu verankern, posierten sie am S-Bahnhof Wartenberg, um anschließend Flyer in der Nachbarschaft zu verteilen. Die Flyerrunde war kurz, vermutlich ging es wieder mal maßgeblich um die mediale Selbstinszenierung. Das Vorhaben blieb jedoch nicht unbeobachtet und so gelang es uns, den Großteil ihrer Nazi-Propaganda innerhalb kürzester Zeit zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Wir werden uns immer wieder gegen ihre rechte Hetze vereinen und aktiv werden, wenn Faschisten versuchen sich in unseren antifaschistischen, solidarischen Kiezen breit zu machen. ES GIBT KEIN RECHT AUF NAZIPROPAGANDA! HSH BLEIBT ANTIFA!