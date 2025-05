Am frühen Morgen des 26.05.2025 haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, im Rahmen des TV-Formats „Wenn ich du wäre“ Zugang zum Tennisclub Blau Weiß in Berlin Grunewald verschafft. In der Show „tauschen“ Joko und Klaas abwechselnd die Persönlichkeiten und müssen all das machen was der andere sagt. Nun hieß es: „Ey, wenn ich du wär, würd ich echt mal was gegen Rechts reißen. Nicht die CDU anheulen, dass sie bitte keinen Faschismus machen sollen, sondern richtig was tun, das auch zumindest einen kleinen Effekt hat.“ Gesagt, getan, beide halten es für eine wirklich gute Idee. Gemeinsam hinterlassen sie auf dem Gelände des TC 1899 e.V. Blau-Weiß also Buttersäure und Fäkalien aufzuzeigen wie sehr ihnen der faschistische Grundton des Vereins stinkt.

