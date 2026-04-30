Auf zum anarchistischen 1. Mai!

An vielen Orten wird der 1. Mai von roten Gruppen dominiert, doch dieser Tag ist untrennbar mit der anarchistischen Bewegung verbunden. Es waren Anarchisten, die nach den Haymarket Riots verurteilt und erhängt wurden, weil sie für den 8-Stunden-Tag kämpften. Sie verstanden, was morgen auf vielen Demos wieder vergessen wird: Der Kampf der Arbeiterklasse ist auch unser Kampf! Nur gemeinsam können wir das bestehende System herausfordern und Freiräume schaffen.



Deshalb rufen wir alle Anarchist*innen auf: Auf zum 1. Mai! Ob bei Demos oder anderen Aktionen – lasst uns den Blick auf eine bessere Zukunft richten und die anarchistische Perspektive an diesem Tag laut und sichtbar machen! Lasst uns unsere Geschichte nicht aus den Augen verlieren, lasst die schwarzen Fahnen wehen!

Amore! Anarchia! Autonomia!



