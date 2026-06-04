[VS] Krieg dem Krieg - Aktiv werden gegen Aufrüstung und Militarisierung
von: Antimilitarist:innen am: 04.06.2026 - 22:07
Auf zum Rheinmetall Entwaffnen Camp & den Aktionstagen in Berlin!
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Genre:
Tagesaktuell
Video aus Villingen-Schwenningen - Aktiv werden gegen den Kriegskurs der Herrschenden!
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Ergänzungen
Böse Politiker beherrschen die Welt. Wollen uns im WK entsorgen
Endlose Milliarden in die Ukraine ohne Kontrolle der Ausgaben, das aus deutschen Steuereinnahmen und aus immer neuen Krediten sind Diebstahl an der arbeitenden Bevölkerung und an der Jugend, welche die riesigen Schulden erben wird. Wenn deswegen Russland die Geduld verliert, dann wird die EU einige Hiroschimas erleben. Boris Pistolius und Friedrich Merz bringen nur Schmerz, höhere Steuern, höhere Sozialabgaben, zunehmende Überschuldung, Sozialabbau, Wohnungsnot und am Ende Atomkrieg. Das letzte Wort wird das russische vollautomatische nukleare Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) haben. Wird Selenskyj mit Korruption und mit Veruntreuung der reichste Mensch auf der Welt sein oder wird er nach Gebrauch ähnlich entsorgt wie Saddam oder Gaddafi?
Wer brav Steuern bezahlt, der ist undirekt ein Mörder, weil von
seinem Geld, Bomben, Raketen, Granaten und Antipersonenminen gekauft werden.