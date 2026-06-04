[VS] Krieg dem Krieg - Aktiv werden gegen Aufrüstung und Militarisierung

von: Antimilitarist:innen am: 04.06.2026 - 22:07
Genre: 
Tagesaktuell

Video aus Villingen-Schwenningen - Aktiv werden gegen den Kriegskurs der Herrschenden!

 

Auf zum Rheinmetall Entwaffnen Camp & den Aktionstagen in Berlin!
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Ergänzungen

Endlose Milliarden in die Ukraine ohne Kontrolle der Ausgaben, das aus deutschen Steuereinnahmen und aus immer neuen Krediten sind Diebstahl an der arbeitenden Bevölkerung und an der Jugend, welche die riesigen Schulden erben wird. Wenn deswegen Russland die Geduld verliert, dann wird die EU einige Hiroschimas erleben. Boris Pistolius und Friedrich Merz bringen nur Schmerz, höhere Steuern, höhere Sozialabgaben, zunehmende Überschuldung, Sozialabbau, Wohnungsnot und am Ende Atomkrieg. Das letzte Wort wird das russische vollautomatische nukleare Vergeltungssystem Perimeter (Tote Hand) haben. Wird Selenskyj mit Korruption und mit Veruntreuung der reichste Mensch auf der Welt sein oder wird er nach Gebrauch ähnlich entsorgt wie Saddam oder Gaddafi? 

Submitted by Anonymous on 05.06. - 08:41

seinem Geld, Bomben, Raketen, Granaten und Antipersonenminen gekauft werden. 

Submitted by Anonymous on 05.06. - 08:42