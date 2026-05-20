Flyeraktion gegen Faschos an der Uni Regensburg
von: Anonym am: 20.05.2026 - 18:09
Genre:
Tagesaktuell
Themen:
Regionen:
Gestern Abend haben wir 3 lokale Afdler*innen an der Uni Regensburg geoutet. Lukas Daiser (Stadtrat & Jura-Student), Anna Ruf (Mitglied der Generation Deutschland & Englisch-Philosophie-Studentin) und Jakub Jarczok (AfD Straubing, Generation Deutschland, zeigte öffentlich White Power, (vmtl. ehemaliger) Student). Haltet gerne die Augen offen und zeigt Ihnen bei jeder Gelegenheit, dass Sie & Ihr menschenverachtendes Gedankengut nicht willkommen sind an unserer Universität!
webadresse:
Link zum Video / Stream:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-nc-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen - nicht kommerziell