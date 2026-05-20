Flyeraktion gegen Faschos an der Uni Regensburg

Gestern Abend haben wir 3 lokale Afdler*innen an der Uni Regensburg geoutet. Lukas Daiser (Stadtrat & Jura-Student), Anna Ruf (Mitglied der Generation Deutschland & Englisch-Philosophie-Studentin) und Jakub Jarczok (AfD Straubing, Generation Deutschland, zeigte öffentlich White Power, (vmtl. ehemaliger) Student). Haltet gerne die Augen offen und zeigt Ihnen bei jeder Gelegenheit, dass Sie & Ihr menschenverachtendes Gedankengut nicht willkommen sind an unserer Universität!