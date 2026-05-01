Am Vorabend zum 1. Mai haben wir uns in Heidelberg mit Pyrotechnik und feministischen Parolen selbstbestimmt die Straße genommen.

Als Frauen erfahren wir täglich Gewalt und werden so in patriarchale Rollen gezwängt. Dieser Rolle im Kapitalismus müssen wir uns zur Wehr setzen.

Wir lassen uns nicht kleinhalten! Es gilt, sich zusammenzuschließen, um zu protestieren wann wir wollen und wie wir wollen!

Frauen bildet Banden - Ziele sind vorhanden!

Für den Sozialismus, Frauen heraus zum 1. Mai!