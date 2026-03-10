Video von Free Maja Sponti in Bremen

FREE ALL ANTIFAS!!!

2023 gab es einen Naziaufmarsch in Ungarn, in Gedenken an die Waffen SS. In dem Zusammenhang haben Faschos aufs Maul bekommen.

Es folgte eine unglaubliche Repressionswelle gegen Antifaschist*Innen aus ganz Europa. Das rechtsradikale Regime in Ungarn stellte internationale Haftbefehle gegen Antifaschist*Innen aus, es folgten Öffentlichkeitsfahndungen, viele Antifaschist*innen tauchten ab.

Einige Antifaschist*innen wurden von den Bullen geschnappt, eine dieser Personen ist Maja.

In einer Nacht und Nebel Aktion wurde Maja nach Ungarn ausgeliefert. Es war eine Entführung der Behörden, Maja hätte nie ausgeliefert werden dürfen. Es war rechtswidrig, sogar laut Bundesverfassungsgericht.

Seit zwei Jahren sitzt Maja in Isolationshaft unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Nacktkontrollen, Gewalt, verschimmeltes Essen…

Von Anfang an war kein fairer Prozess zu erwarten. Ganz im Gegenteil! Es war ein Schauprozess.

Mit Hand- und Fußfesseln, mit einer Leine um den Bauch und als Terrorist*in behandelt, wurde Maja vorgeführt.

Vor genau einem Monat, am 04.02.2026 wurde Maja in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt.

Deshalb nehmen wir uns heute die Straße, unangemeldet und wie wir es wollen. Als Antwort auf das Urteil und um zu zeigen, dass wir in Gedanken bei Maja sind.

Fick die Bullen und die deutschen und ungarischen Behörden!

Wir werden keine Ruhe geben, bis wir Maja zurück haben!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!!!Nazis aufs Maul!!!Ihr nennt sie Terrorist*Innen, wir Freund*Innen!!!