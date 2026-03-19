Sponti zum Tag der politischen Gefangenen in Rostock

von: Anonym am: 19.03.2026 - 16:23
Genre: 
Tagesaktuell
Event: 
18.März 2026 - Tag der politischen Gefangenen
Themen: 
Antifa
Antirassismus
Repression
Regionen: 
Mecklenburg-Vorpommern|Rostock

Am gestrigen Tag der politischen Gefangenen (18.03.) kam es zu einer Sponti in der Rostocker KTV. Wir haben unsere Solidarität, mit allen gefangenen Antifas, lautstark mit Untermalung von Fackeln und Böllern, bekundet.

FREE ALL ANTIFAS!

Link zum Video / Stream: 
https://sendvid.com/bo2r3...
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