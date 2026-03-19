Sponti zum Tag der politischen Gefangenen in Rostock
von: Anonym am: 19.03.2026 - 16:23
Genre:
Tagesaktuell
Themen:
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Am gestrigen Tag der politischen Gefangenen (18.03.) kam es zu einer Sponti in der Rostocker KTV. Wir haben unsere Solidarität, mit allen gefangenen Antifas, lautstark mit Untermalung von Fackeln und Böllern, bekundet.
FREE ALL ANTIFAS!
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