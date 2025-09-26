Soli-Graffiti für Hanna aufgetaucht

von: Anonym am: 26.09.2025 - 09:43
Genre: 
Tagesaktuell
Themen: 
Antifa
Repression
Regionen: 
Stuttgart Nürnberg

Wir haben für Hanna ein Solidaritäts-Graffiti in Stuttgart angefertigt.

Zur heute erwarteten Urteilsverkündung gegen Hanna veröffentlichen wir hier das Ergebnis.

 

Kommt morgen zur großen Soli-Demo für Hanna in Nürnberg:

12 Uhr im Veit-Stoß-Park!

FREE HANNA - FREE ALL ANTIFAS!

Link zum Video / Stream: 
https://archive.org/detai...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen