Soli-Graffiti für Hanna aufgetaucht
von: Anonym am: 26.09.2025 - 09:43
Wir haben für Hanna ein Solidaritäts-Graffiti in Stuttgart angefertigt.
Zur heute erwarteten Urteilsverkündung gegen Hanna veröffentlichen wir hier das Ergebnis.
Kommt morgen zur großen Soli-Demo für Hanna in Nürnberg:
12 Uhr im Veit-Stoß-Park!
FREE HANNA - FREE ALL ANTIFAS!
