Soli-Graffiti für Hanna aufgetaucht

Wir haben für Hanna ein Solidaritäts-Graffiti in Stuttgart angefertigt.

Zur heute erwarteten Urteilsverkündung gegen Hanna veröffentlichen wir hier das Ergebnis.

Kommt morgen zur großen Soli-Demo für Hanna in Nürnberg:

12 Uhr im Veit-Stoß-Park!

FREE HANNA - FREE ALL ANTIFAS!