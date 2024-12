MOBI-VIDEO gegen jeden Krieg und gegen das "Patriarchale Kommando"

VIDEO-LINK: https://archive.org/details/alex-und-die-bw (ca. 2:30 Minuten, 26 mb)

Public Domain / CC0 (Creative Commons Zero)

Wenn euch das Video anspricht, dann ladet es gerne herunter (den Downloadbereich findet ihr rechts auf der Seite) und repostet es in euren Kanälen und Gruppen, nehmt es für eure Mobi und zeigt es Freund*innen und Bekannten. Ursprünglich kam das Video aus der rechtspopulistischen Ecke und enthielt typische Verkürzungen und Falschaussagen. Zum Beispiel, dass kriegführende Staaten wie die USA Eigentum von Blackrock wären (kriegführende Staaten wie Russland wurden nebenbei unterschlagen). Und dass Kriegsverläufe – wie beim Wrestling – bis ins Detail abgesprochen wären. Das ist mit Alex nicht zu machen. Wir haben das Video aufgegriffen, weil uns der Stil gefiel und haben es verändert und mit Inhalten gefüllt, die Krieg und Patriarchat zusammendenken und zusammen angehen wollen. Mit Euch natürlich. Und mit Alex, ist ja klar. Wir hatten viel Spaß dieses Remake zu gestalten und aufzuzeigen, dass es auch ohne Falschbehauptungen gegen die Bundeswehr und gegen jedes Militär geht. Helft uns es breit zu streuen, auch in Kreise, die eher von den Rechten oder von Bellizist*innen dominiert werden. Damit es eine Alternative für Menschen gibt, die was für Frieden und gegen Krieg machen wollen, aber meist nur problematische Inhalte zum Thema finden und dann bei menschenfeindlichen Populist*innen landen. Das muss nicht sein. Es gibt Alternativen. Eine davon ist sich an Aktionen gegen den Veteranentag am 15. Juni zu beteiligen (Vorschlag kommt demnächst).

Soligrüsse von ein paar Menschen, die der Meinung sind, dass international gedachter Antimilitarismus und Widerstand gegen Patriarchat mehr Präsenz bräuchte.