Free all Antifas! Soli-Video zu den Maja Aktionstagen

Große Reden schreiben können andere, dank der Maja Aktionstage ist das Internet wieder voll mit Infotexten, also halten wir es kurz:

Wir sind wütend.

Wütend darauf, dass Maja vor nun genau zwei Jahren verschleppt wurde!

Wütend weil die Faschisierung, die überall passiert einfach hingenommen, wenn nicht sogar dankend angenommen wird!

Wütend darauf, dass alle die gegen diese Gesamscheiße vorgehen mit großen Repressionen rechnen müssen!

Wütend auf den Kapitalismus, den Staat und seine Schlägerschergen die ihn schützen!

Wütend auf ein System, das uns die Liebsten immer wieder aus unserer Mitte reißt!

Aber die Wut schweißt uns zusammen und Solidarität ist unsere größte Waffe, die sie uns niemals nehmen können.

Daher nehmt euch die Straßen, nehmt euch die Städte und zeigt den Herrschenden wie wütend wir sind - für Maja, Emmi, Clara, Zaid, Paul, Luca, Moritz, Tobi, Paula, Hanna, Nele, Johann und alle anderen Antifas wletweit.