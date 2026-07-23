OHB MARKIERT. JUGEND VORAN, WEHRT EUCH!

Sozialkürzungen überall, unsere Rente wird uns geraubt und die Reichen wollen uns sterben sehen in ihren Kriegen. Es reicht. Wir werden ausgeraubt, ausgebeutet und jeglicher Zukunft beraubt. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Sie wollen uns für ihre Kriege, sie wollen uns bis zum letzten Atemzug arbeiten lassen und zwar ohne, dass wir etwas dagegen machen. Milliarden unserer Steuergelder fließen in Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, Airbus, OHB und Weitere. Währenddessen wissen die meisten von uns nicht mal mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen. Das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Die Reichen wollen Krieg, den können sie haben. Jugend voran, wehrt euch!