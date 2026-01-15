Free all Antifas - Stadt Eschwege grenzt demo ein

Am Samstag findet in Eschwege die Free all Antifa Demo statt.

Der Aufzug sollte durch halb Eschwege gehen, jetzt macht die Stadt zu.

Das Ordnungsamt hat die Strecke zur Hälfte gekürzt, die Demo darf auch nur noch 1 Std gehen.

Es ist nichts neues das alles versucht wird, die Demo zu beschränken damit solche Demos keine Aufmerksamkeit bekommen.

Sei es Demos gegen Rechts oder solche Demos.

Wir lassen uns die Straße nicht nehmen.

Am 17.01 heißt es Klasse gegen Klasse.

Wir rufen alle Antifaschist*innen auf kommt mit uns am 17.01 auf die Straße gegen die Einschränkung und für unsere Genoss*innen in Haft.