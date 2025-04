[S] Heraus zum 1. Mai: Es ist Zeit für Klassenkampf, Zeit für Sozialismus – Zeit für die Kommunistische Partei!

https://vimeo.com/1078088409/56ae98c4a7?ts=0&share=copy

Jetzt ist unsere Zeit! Kämpfen und Organisieren wir uns für den Klassenkampf, für den Sozialismus und den Aufbau der Kommunistischen Partei! Kämpfen wir als Klasse für den Kommunismus!

Die Welt befindet sich im Umbruch und fast täglich überschlagen sich die Nachrichten: Eskalation im Wirtschaftskrieg; Faschistische Bewegungen im Aufwind; Weltkriegsgefahr steigt; Völkermord in Gaza; Neue Umweltkatastrophen.

Diesen Umbruch spüren wir auch in unserem Alltag. Kapital und Staat versuchen die Lasten der zugespitzten Widersprüche auf unserem Rücken abzuwälzen. Hunderttausende Kolleg:innen werden auf die Straße gesetzt. Auf dem Wohnungsmarkt explodieren die Mieten weiter. Während der Staat hunderte Milliarden für Aufrüstung ausgibt, wird Kultur und Soziales zusammengestrichen. Die neue Bundesregierung wird auf diesem Weg weitergehen und die Angriffe auf unsere Rechte und Lebensbedingungen verstärken.

Die steigende Unsicherheit und Unzufriedenheit nutzen vor allem die Faschist:innen für sich. Mit 20 Prozent bei der letzten Wahl haben sie sich fest im Bundestag eingerichtet. An vielen Orten gehen sie auch auf der Straße mehr in die Offensive, während Antifaschist:innen von deutschen Behörden verfolgt und eingeknastet werden.

Zeit für Klassenkampf!

Wirtschaftskrise, Repression, Umweltzerstörung, Weltkriegsgefahr, patriarchale Unterdrückung, faschistischer Aufstieg – all dies sind Symptome des kapitalistischen Systems, welches auf seine inneren Widersprüche nur noch mit weiterer Zuspitzung der Lage für uns Arbeiter:innen antworten kann.

Unsere Antwort kann deshalb keine kleine sein. Natürlich müssen wir täglich für höhere Löhne, bezahlbaren Wohnraum und gegen Femizide kämpfen. Der Klassenkampf muss täglich stattfinden und weiter verstärkt werden. Doch wenn wir nicht zwischen den Widersprüchen zerquetscht werden wollen, müssen wir für eine eigene Antwort, für einen eigenen Ausweg, für eine eigene Perspektive kämpfen!

Zeit für Sozialismus!

Seit Beginn der Arbeiter:innenbewegung ist diese Perspektive klar: es ist der Sozialismus, eine Gesellschaft in der wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Eine Gesellschaft welche Planwirtschaft und Rätedemokratie verbindet. Eine Gesellschaft in welcher die Frauenrevolution und eine Kulturrevolution das Patriarchat ebenso zurückdrängen wie Egoismus und Konkurrenzverhalten. Eine Gesellschaft die sich ständig neu revolutioniert und so Stück für Stück voranschreitet zum Kommunismus.

Seit über 135 Jahre gehen dafür jedes Jahr Millionen Arbeiter:innen besonders am 1. Mai auf die Straße. Es ist der internationale Kampftag unserer Klasse. Es ist der Tag, an welchem wir all unsere Wut auf dieses System und all unsere Hoffnung auf eine neue Gesellschaft bündeln und deutlich machen: Es ist unsere Zeit – Es ist Zeit für Klassenkampf, es ist Zeit für den Sozialismus!

Zeit für die Kommunistische Partei!

Um unsere Ziele zu erreichen stehen große Hürden vor uns: starke Gegner:innen, eine immer unübersichtlichere Welt und vor allem eine weitgehende Unorganisiertheit unserer Seite. Noch immer stehen viele Arbeiter:innen den Entwicklungen hilf- und hoffnungslos gegenüber. Dabei haben wir unser Schicksal selbst in der Hand. Wir sind es, die diese Gesellschaft am Laufen halten, wir können sie auch aus den Angeln heben. Doch dafür benötigen wir einen Hebel, ein Werkzeug – dieses Werkzeug ist die Kommunistische Partei. Eine Organisation, welche uns als Instrument zu unserer Befreiung dient, als Kampfstab um den deutschen Imperialismus niederzuringen. Gehen wir also weiter mutige Schritte auf dem Weg die Kommunistische Partei zu schaffen.

