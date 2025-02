[FFM] AfDler Willy Klinger besucht

In der Nacht zum 17.02 haben wir den AfDler Willy Klinger an seiner Wohnadresse, der August-Bebel-Str. 8 in 65933 Frankfurt, besucht.

Dabei haben wir ihm eine Nachricht am Haus hinterlassen und seinen Briefkasten unnutzbar gemacht.

Mit dieser Aktion wollen wir auch Willy aufzeigen, dass sein Angagement in der faschistischen AfD nicht ohne Folgen bleibt, sei es in der Öffentlicheit oder in seinem Privatleben.

Deshalb haben wir ihm und seinen Nachbar*innen eine Nachricht am Haus hinterlassen.

Faschismus bekämpfen vor, nach und während der Wahl!

Nazis haben Namen und Adressen!

Free All Antifas