LOHNARBEIT IN DEUTSCHLAND IM JAHR 2024 - Eine Diskussionsrunde zur Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Agenda 2010, Konzept von SPD und Bündnis90/Die Grünen, mitgetragen von CDU/CSU zur Reform des Arbeitsmarktes ist 20 Jahre

alt. Seither gab es mehrere Reformen der Reform.

Wie hat sich der Arbeitsmarkt verändert?

mit Yunus Z.von der Berliner Krankenhausbewegung,

Franziska P. Sozialarbeiterin

und Remzi A., stellt euch die Initiative BAGA vor

Peter Nowak, Journalist und Autor, schreibt u.a. für taz, Telepolis und Berliner Zeitung. Er stellt das 2023 erschienene Buch KlassenLos – Sozialer

Widerstand von Hartz IV bis zu den Teuerungsprotesten vor,

das er mit Anne Seeck, Peter Nowak, Gerhard Hanloser und Harald Rein herausgegeben hat:

---------------------------------------------------------------

Welche Regelungen gelten für das Bürgergeld, das Hartz IV im letzten Jahr ablöste?

In Ostdeutschland konnte im Herbst 2024 die AfD in drei Bundesländern punkten. Was verspricht sich die Bevölkerung in Sachen

Arbeitsmarkt von der Partei?

Zu diesen und weiteren Fragen freuen wir uns am 13. Oktober ab 16 Uhr live aus Speiches Blueskneipe auf

BAGA, Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht

Hier geht es zum Video:

https://www.youtube.com/watch?v=0u7gsT0ae98&t=2119s